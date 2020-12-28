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Сбежавшего оленя по кличке Стесняш два часа ловили на улицах Омска
Сбежавшего оленя по кличке Стесняш два часа ловили на улицах Омска
Олень Стесняш из конного клуба сбежал во время прогулки в парке Омска, горожане успели снять беглеца на видео до того, как его поймали, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:17
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самара
омск
общество
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ОМСК, 28 дек - РИА Новости. Олень Стесняш из конного клуба сбежал во время прогулки в парке Омска, горожане успели снять беглеца на видео до того, как его поймали, рассказали РИА Новости в конном клубе "Карусель", где содержится олень.Видео с бегущим оленем появилось в соцсети "ВКонтакте" 28 декабря. На записи видно, как олень на высокой скорости бежит по обочине дороги в районе Космического проспекта в Омске. Автор ролика, снятого из окна машины, пошутила, что животное хочет сбежать "в свою страну оленью".Как рассказала РИА Новости сотрудница конного клуба "Карусель" в Омске Наталья Вихорева, на самом деле оленя по кличке Стесняш испугали бродячие собаки, когда его заводили с воскресной прогулки в ангар. Собаки погнали Стесняша в парк и затем на дорогу."Естественно, мы не могли за ними угнаться, и то, что он так далеко убежал от парка, мы узнали только сегодня, посмотрев видео! (Вчера, 27 декабря – ред.) мне каждые пять минут звонили неравнодушные люди и сообщали о месте, где находится наш олешка... Мы все разделились, ...одна из сотрудниц была на лошади", - отметила собеседница агентства.По её словам, животное удалось догнать и увести за собой сотруднице, которая была верхом на лошади. Стесняш вернулся домой спустя два часа целым и невредимым, укусов собак не обнаружено, заявила Вихорева. "Удивительно, в основном, если олень убегает, то потом его невозможно поймать. Для него собаки это все равно что волки, хищники", - уточнила представитель конного клуба.В конном клубе сейчас живут два оленя - Стесняш и Стаф, которые приехали в Омск из Самары три месяца назад. Они катают детей на санях и участвуют в фотосессиях. Несмотря на прозвище, Стесняш легко идёт на контакт, но он - олень с характером, отметили в конном клубе. Стесняш, как и его друг Стаф, едят комбикорм, яблоки, морковь, ягель и сено.
https://ria.ru/20201125/ssha-1586136508.html
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Сбежавший из конного клуба олень два часа бегал по Омску
Сбежавший из конного клуба олень два часа бегал по Омску
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самара, омск, общество

Сбежавшего оленя по кличке Стесняш два часа ловили на улицах Омска

18:17 28.12.2020 (обновлено: 19:17 28.12.2020)
 
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ОМСК, 28 дек - РИА Новости. Олень Стесняш из конного клуба сбежал во время прогулки в парке Омска, горожане успели снять беглеца на видео до того, как его поймали, рассказали РИА Новости в конном клубе "Карусель", где содержится олень.
Видео с бегущим оленем появилось в соцсети "ВКонтакте" 28 декабря. На записи видно, как олень на высокой скорости бежит по обочине дороги в районе Космического проспекта в Омске. Автор ролика, снятого из окна машины, пошутила, что животное хочет сбежать "в свою страну оленью".
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Как рассказала РИА Новости сотрудница конного клуба "Карусель" в Омске Наталья Вихорева, на самом деле оленя по кличке Стесняш испугали бродячие собаки, когда его заводили с воскресной прогулки в ангар. Собаки погнали Стесняша в парк и затем на дорогу.
"Естественно, мы не могли за ними угнаться, и то, что он так далеко убежал от парка, мы узнали только сегодня, посмотрев видео! (Вчера, 27 декабря – ред.) мне каждые пять минут звонили неравнодушные люди и сообщали о месте, где находится наш олешка... Мы все разделились, ...одна из сотрудниц была на лошади", - отметила собеседница агентства.
По её словам, животное удалось догнать и увести за собой сотруднице, которая была верхом на лошади. Стесняш вернулся домой спустя два часа целым и невредимым, укусов собак не обнаружено, заявила Вихорева. "Удивительно, в основном, если олень убегает, то потом его невозможно поймать. Для него собаки это все равно что волки, хищники", - уточнила представитель конного клуба.
В конном клубе сейчас живут два оленя - Стесняш и Стаф, которые приехали в Омск из Самары три месяца назад. Они катают детей на санях и участвуют в фотосессиях. Несмотря на прозвище, Стесняш легко идёт на контакт, но он - олень с характером, отметили в конном клубе. Стесняш, как и его друг Стаф, едят комбикорм, яблоки, морковь, ягель и сено.
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