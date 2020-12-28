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https://ria.ru/20201228/ogranicheniya-1591275127.html
Гинцбург оценил сроки отмены ограничений по коронавирусу
Гинцбург оценил сроки отмены ограничений по коронавирусу
2020-12-28T18:02
2020-12-28T18:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
коронавирусы
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что к ноябрю следующего года порядка 70% населения будет провакцинирована и можно будет жить без ограничений."Как мы с вами провакцинируем 70% населения... эпидемиологический процесс (станет - ред.) вакциноуправляемым... с этого момента можно, соответственно, нам уже жить в условиях, в которых будут отсутствовать те эпидемиологические ограничения, которые в настоящее время на нас накладывает эпидситуация. Я надеюсь, что такое время у нас в стране наступит где-то к ноябрю следующего года", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, коронавирусы

Гинцбург оценил сроки отмены ограничений по коронавирусу

18:02 28.12.2020 (обновлено: 18:07 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что к ноябрю следующего года порядка 70% населения будет провакцинирована и можно будет жить без ограничений.
"Как мы с вами провакцинируем 70% населения... эпидемиологический процесс (станет - ред.) вакциноуправляемым... с этого момента можно, соответственно, нам уже жить в условиях, в которых будут отсутствовать те эпидемиологические ограничения, которые в настоящее время на нас накладывает эпидситуация. Я надеюсь, что такое время у нас в стране наступит где-то к ноябрю следующего года", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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