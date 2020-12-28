https://ria.ru/20201228/ogranicheniya-1591275127.html

Гинцбург оценил сроки отмены ограничений по коронавирусу

Гинцбург оценил сроки отмены ограничений по коронавирусу

2020-12-28T18:02

2020-12-28T18:02

2020-12-28T18:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

коронавирусы

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что к ноябрю следующего года порядка 70% населения будет провакцинирована и можно будет жить без ограничений."Как мы с вами провакцинируем 70% населения... эпидемиологический процесс (станет - ред.) вакциноуправляемым... с этого момента можно, соответственно, нам уже жить в условиях, в которых будут отсутствовать те эпидемиологические ограничения, которые в настоящее время на нас накладывает эпидситуация. Я надеюсь, что такое время у нас в стране наступит где-то к ноябрю следующего года", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591264341.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, коронавирусы