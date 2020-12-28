https://ria.ru/20201228/ogranicheniya-1591205973.html

Конституционный суд признал законным ограничение передвижения в пандемию

Конституционный суд признал законным ограничение передвижения в пандемию

Конституционный суд признал не противоречащим Конституции решение властей ограничить передвижение граждан во время пандемии, поскольку меры были вынужденными и... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:45

2020-12-28T12:45

2020-12-28T13:37

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конституционный суд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Конституционный суд признал не противоречащим Конституции решение властей ограничить передвижение граждан во время пандемии, поскольку меры были вынужденными и кратковременными.Ранее Протвинский городской суд направил запрос, связанный с постановлением губернатора Московской области о введении "режима повышенной готовности" в регионе. Суть вопроса — соответствует ли это нормативное положение Основному закону.Как отметил КС, ограничение свободы передвижения было обусловлено объективной необходимостью оперативного реагирования на "беспрецедентную угрозу" распространения коронавируса. Кроме того, решение "преследовало конституционно закрепленные цели защиты жизни и здоровья всех лиц", прежде всего самих россиян, которые оказались во временной изоляции, постановили судьи.Отмечается, что режим подразумевал "разумные исключения" из общего запрета покидать дома: так, сохранялась возможность выйти из дома, чтобы экстренно получить медицинскую помощь, поехать на работу (если деятельность организации не была приостановлена по предписаниям властей), пойти в ближайший магазин. При этом, как заметили судьи, нормативные исключения из общего правила о запрете покидать жилище "не могут рассматриваться как исчерпывающие в контексте привлечения лица к административной ответственности".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201128/shtrafy-1586740429.html

https://ria.ru/20201227/vlasti-1591118544.html

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