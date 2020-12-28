https://ria.ru/20201228/obstrel-1591312709.html

Турецкие военные обстреляли сирийские поселения, сообщили СМИ

Турецкие военные обстреляли сирийские поселения, сообщили СМИ

Артиллерия турецкой армии открыла огонь по окраинам города Айн-Исса в провинции Ракка и по поселениям к востоку от Рас эль-Айн в провинции Эль-Хасаке, сообщает... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T23:16

2020-12-28T23:16

2020-12-28T23:16

война в сирии

эль-хасаке

турция

сирия

в мире

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БЕЙРУТ, 28 дек - РИА Новости. Артиллерия турецкой армии открыла огонь по окраинам города Айн-Исса в провинции Ракка и по поселениям к востоку от Рас эль-Айн в провинции Эль-Хасаке, сообщает сирийское государственное агентство САНА."Местные источники сообщили о работе тяжелой артиллерии Турции и подконтрольных ей бандформирований по окраине Айн-Исса",- пишет агентство.По данным агентства, артиллерийскому обстрелу подверглись жилые кварталы сразу нескольких поселений.Ранее заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник сообщил, что сопровождение российской военной полицией гражданского автотранспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер - Айн-Исса прекращено из-за эскалации обстановки.

https://ria.ru/20201225/udary-1590845510.html

https://ria.ru/20201221/siriya-1590169031.html

эль-хасаке

турция

сирия

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эль-хасаке, турция, сирия, в мире