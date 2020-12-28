Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201228/obstrel-1591312709.html
Турецкие военные обстреляли сирийские поселения, сообщили СМИ
Турецкие военные обстреляли сирийские поселения, сообщили СМИ
Артиллерия турецкой армии открыла огонь по окраинам города Айн-Исса в провинции Ракка и по поселениям к востоку от Рас эль-Айн в провинции Эль-Хасаке, сообщает... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T23:16
2020-12-28T23:16
война в сирии
эль-хасаке
турция
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151501/28/1515012854_0:220:4710:2869_1920x0_80_0_0_f2fc27bcde73afaac617fc07b5991579.jpg
БЕЙРУТ, 28 дек - РИА Новости. Артиллерия турецкой армии открыла огонь по окраинам города Айн-Исса в провинции Ракка и по поселениям к востоку от Рас эль-Айн в провинции Эль-Хасаке, сообщает сирийское государственное агентство САНА."Местные источники сообщили о работе тяжелой артиллерии Турции и подконтрольных ей бандформирований по окраине Айн-Исса",- пишет агентство.По данным агентства, артиллерийскому обстрелу подверглись жилые кварталы сразу нескольких поселений.Ранее заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник сообщил, что сопровождение российской военной полицией гражданского автотранспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер - Айн-Исса прекращено из-за эскалации обстановки.
https://ria.ru/20201225/udary-1590845510.html
https://ria.ru/20201221/siriya-1590169031.html
эль-хасаке
турция
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151501/28/1515012854_4:0:4189:3139_1920x0_80_0_0_fe9daf272266309e747de0d744c1f59c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эль-хасаке, турция, сирия, в мире

Турецкие военные обстреляли сирийские поселения, сообщили СМИ

23:16 28.12.2020
 
© AP PhotoТурецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия. 9 февраля 2018
Турецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия. 9 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 28 дек - РИА Новости. Артиллерия турецкой армии открыла огонь по окраинам города Айн-Исса в провинции Ракка и по поселениям к востоку от Рас эль-Айн в провинции Эль-Хасаке, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
"Местные источники сообщили о работе тяжелой артиллерии Турции и подконтрольных ей бандформирований по окраине Айн-Исса",- пишет агентство.
Конденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 03:14Война в Сирии
ВВС Израиля нанесли удары по Сирии
По данным агентства, артиллерийскому обстрелу подверглись жилые кварталы сразу нескольких поселений.
Ранее заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник сообщил, что сопровождение российской военной полицией гражданского автотранспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер - Айн-Исса прекращено из-за эскалации обстановки.
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 10:13Война в Сирии
Глава МИД Сирии заявил о необходимости российского военного присутствия
 
Война в СирииЭль-ХасакеТурцияСирияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В Приамурье мужчина умер при пожаре в многоквартирном доме
07:41Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
07:39Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года
07:22Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в 2020 году
07:17Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам
07:07Более половины россиян считают, что отечественный кинематограф стал лучше
07:00Названы лучшие Android-смартфоны
06:59Руководители Карабаха закроют свои страницы в Facebook
06:53Названы регионы, где промпредприятия не заботятся о загрязнении воздуха
06:50Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
06:46Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок
06:17Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания
06:06Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19
06:04Конкурс "Мисс Россия" перенесли на весну 2021 года
05:50Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику
04:42В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса
04:38Назван неочевидный симптом болезней сердца
04:23В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
04:11Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
03:41Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния