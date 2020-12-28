https://ria.ru/20201228/neshvill-1591163616.html

Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения

Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения

Водителю остановленного близ американского города Нэшвилл (штат Теннесси) фургона, в котором играла аудиозапись, похожая на ту, что была слышна перед взрывом в... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T06:32

2020-12-28T06:32

2020-12-28T06:32

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Водителю остановленного близ американского города Нэшвилл (штат Теннесси) фургона, в котором играла аудиозапись, похожая на ту, что была слышна перед взрывом в этом городе ранее, предъявили обвинения, сообщает офис шерифа округа Резерфорд.Ранее правоохранители сообщили об обнаружении этого фургона к востоку от города Нэшвилл и о задержании водителя. Взрывчатых веществ обнаружено не было, полиция провела эвакуацию на прилегающей территории.Полиция указывает, что водитель несколько раз включал аудиосигнал у церкви и на рынке недалеко от города Мерфрисборо. Полиция задержала его рядом с этим местом в округе Уилсон.Тарджен, по словам полиции, намеренно повредил провода колонки, из которой раздавались звуки - так он пытался избавиться от улик. Сейчас мужчина находится в изоляторе и может выйти под залог в 500 тысяч долларов, слушание по его делу назначено на 7 июня.В пятницу рано утром в Нэшвилле взорвался фургон, так называемый "дом на колесах". Местная полиция сообщила, что это было, вероятно, "преднамеренным действием". По предварительным данным, три человека пострадали, но угрозы их жизни нет, также на месте инцидента обнаружили, вероятно, человеческие останки. Анализ ДНК подтвердил, что подозреваемый в организации взрыва 63-летний Энтони Куинн Уорнер погиб на месте. Расследованием взрыва руководит ФБР.

https://ria.ru/20201228/neshvill-1591159520.html

нэшвилл

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, нэшвилл, сша, в мире