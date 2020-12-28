https://ria.ru/20201228/neshvill-1591163616.html
Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения
Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения
Водителю остановленного близ американского города Нэшвилл (штат Теннесси) фургона, в котором играла аудиозапись, похожая на ту, что была слышна перед взрывом в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T06:32
2020-12-28T06:32
2020-12-28T06:32
фбр
нэшвилл
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590982451_0:459:2825:2048_1920x0_80_0_0_f632b4f5247cc1ae58ac13c1993cb2c3.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Водителю остановленного близ американского города Нэшвилл (штат Теннесси) фургона, в котором играла аудиозапись, похожая на ту, что была слышна перед взрывом в этом городе ранее, предъявили обвинения, сообщает офис шерифа округа Резерфорд.Ранее правоохранители сообщили об обнаружении этого фургона к востоку от города Нэшвилл и о задержании водителя. Взрывчатых веществ обнаружено не было, полиция провела эвакуацию на прилегающей территории.Полиция указывает, что водитель несколько раз включал аудиосигнал у церкви и на рынке недалеко от города Мерфрисборо. Полиция задержала его рядом с этим местом в округе Уилсон.Тарджен, по словам полиции, намеренно повредил провода колонки, из которой раздавались звуки - так он пытался избавиться от улик. Сейчас мужчина находится в изоляторе и может выйти под залог в 500 тысяч долларов, слушание по его делу назначено на 7 июня.В пятницу рано утром в Нэшвилле взорвался фургон, так называемый "дом на колесах". Местная полиция сообщила, что это было, вероятно, "преднамеренным действием". По предварительным данным, три человека пострадали, но угрозы их жизни нет, также на месте инцидента обнаружили, вероятно, человеческие останки. Анализ ДНК подтвердил, что подозреваемый в организации взрыва 63-летний Энтони Куинн Уорнер погиб на месте. Расследованием взрыва руководит ФБР.
https://ria.ru/20201228/neshvill-1591159520.html
нэшвилл
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590982451_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_f2b19a6f5ea0d9e066e463bd8ae2a077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фбр, нэшвилл, сша, в мире
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Водителю остановленного близ американского города Нэшвилл
(штат Теннесси) фургона, в котором играла аудиозапись, похожая на ту, что была слышна перед взрывом в этом городе ранее, предъявили обвинения, сообщает офис шерифа округа Резерфорд.
Ранее правоохранители сообщили об обнаружении этого фургона к востоку от города Нэшвилл и о задержании водителя. Взрывчатых веществ обнаружено не было, полиция провела эвакуацию на прилегающей территории.
Полиция указывает, что водитель несколько раз включал аудиосигнал у церкви и на рынке недалеко от города Мерфрисборо. Полиция задержала его рядом с этим местом в округе Уилсон.
"Тридцатитрехлетний водитель Джеймс Тарджен обвиняется по двум пунктам обвинения за предоставление ложной информации и по одному эпизоду обвинения в фальсификации доказательств", - говорится в заявлении управления шерифа в Facebook.
Тарджен, по словам полиции, намеренно повредил провода колонки, из которой раздавались звуки - так он пытался избавиться от улик. Сейчас мужчина находится в изоляторе и может выйти под залог в 500 тысяч долларов, слушание по его делу назначено на 7 июня.
В пятницу рано утром в Нэшвилле взорвался фургон, так называемый "дом на колесах". Местная полиция сообщила, что это было, вероятно, "преднамеренным действием". По предварительным данным, три человека пострадали, но угрозы их жизни нет, также на месте инцидента обнаружили, вероятно, человеческие останки. Анализ ДНК подтвердил, что подозреваемый в организации взрыва 63-летний Энтони Куинн Уорнер погиб на месте. Расследованием взрыва руководит ФБР.