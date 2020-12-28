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Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения
Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения
Водителю остановленного близ американского города Нэшвилл (штат Теннесси) фургона, в котором играла аудиозапись, похожая на ту, что была слышна перед взрывом в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T06:32
2020-12-28T06:32
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Водителю остановленного близ американского города Нэшвилл (штат Теннесси) фургона, в котором играла аудиозапись, похожая на ту, что была слышна перед взрывом в этом городе ранее, предъявили обвинения, сообщает офис шерифа округа Резерфорд.Ранее правоохранители сообщили об обнаружении этого фургона к востоку от города Нэшвилл и о задержании водителя. Взрывчатых веществ обнаружено не было, полиция провела эвакуацию на прилегающей территории.Полиция указывает, что водитель несколько раз включал аудиосигнал у церкви и на рынке недалеко от города Мерфрисборо. Полиция задержала его рядом с этим местом в округе Уилсон.Тарджен, по словам полиции, намеренно повредил провода колонки, из которой раздавались звуки - так он пытался избавиться от улик. Сейчас мужчина находится в изоляторе и может выйти под залог в 500 тысяч долларов, слушание по его делу назначено на 7 июня.В пятницу рано утром в Нэшвилле взорвался фургон, так называемый "дом на колесах". Местная полиция сообщила, что это было, вероятно, "преднамеренным действием". По предварительным данным, три человека пострадали, но угрозы их жизни нет, также на месте инцидента обнаружили, вероятно, человеческие останки. Анализ ДНК подтвердил, что подозреваемый в организации взрыва 63-летний Энтони Куинн Уорнер погиб на месте. Расследованием взрыва руководит ФБР.
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фбр, нэшвилл, сша, в мире

Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения

06:32 28.12.2020
 
© REUTERS / Tennessean.com/Andrew NellesНа месте взрыва в Нэшвилле, США
На месте взрыва в Нэшвилле, США - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© REUTERS / Tennessean.com/Andrew Nelles
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Водителю остановленного близ американского города Нэшвилл (штат Теннесси) фургона, в котором играла аудиозапись, похожая на ту, что была слышна перед взрывом в этом городе ранее, предъявили обвинения, сообщает офис шерифа округа Резерфорд.
Ранее правоохранители сообщили об обнаружении этого фургона к востоку от города Нэшвилл и о задержании водителя. Взрывчатых веществ обнаружено не было, полиция провела эвакуацию на прилегающей территории.
Полиция указывает, что водитель несколько раз включал аудиосигнал у церкви и на рынке недалеко от города Мерфрисборо. Полиция задержала его рядом с этим местом в округе Уилсон.

"Тридцатитрехлетний водитель Джеймс Тарджен обвиняется по двум пунктам обвинения за предоставление ложной информации и по одному эпизоду обвинения в фальсификации доказательств", - говорится в заявлении управления шерифа в Facebook.

Тарджен, по словам полиции, намеренно повредил провода колонки, из которой раздавались звуки - так он пытался избавиться от улик. Сейчас мужчина находится в изоляторе и может выйти под залог в 500 тысяч долларов, слушание по его делу назначено на 7 июня.
В пятницу рано утром в Нэшвилле взорвался фургон, так называемый "дом на колесах". Местная полиция сообщила, что это было, вероятно, "преднамеренным действием". По предварительным данным, три человека пострадали, но угрозы их жизни нет, также на месте инцидента обнаружили, вероятно, человеческие останки. Анализ ДНК подтвердил, что подозреваемый в организации взрыва 63-летний Энтони Куинн Уорнер погиб на месте. Расследованием взрыва руководит ФБР.
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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В Нэшвилле рассказали о результате анализа ДНК подозреваемого во взрыве
 
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