https://ria.ru/20201228/mishustin-1591206267.html
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при крушении "Онеги"
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при крушении "Онеги"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и семьям погибших в результате крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:49
2020-12-28T12:49
2020-12-28T12:49
происшествия
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и семьям погибших в результате крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
https://ria.ru/20201228/ekipazh-1591198449.html
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происшествия, крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, михаил мишустин