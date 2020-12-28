https://ria.ru/20201228/microsoft-1591208134.html
Microsoft готовит новую версию Windows 10, которая выйдет в 2021 году
Microsoft готовит новую версию Windows 10, которая выйдет в 2021 году
Версия Windows 10 с приставкой X будет выпущена во втором квартале 2021 года. Новый вариант операционной системы от Microsoft получит значительные изменения,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:54
2020-12-28T12:54
2020-12-28T12:54
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Версия Windows 10 с приставкой X будет выпущена во втором квартале 2021 года. Новый вариант операционной системы от Microsoft получит значительные изменения, сообщает Gizmochina.Одной из важнейших функций Windows 10X станет режим Modern Standby. Если сейчас компьютеру требуется некоторое время для выхода из спящего режима, то с новой опцией система сможет возобновлять работу мгновенно, по нажатию кнопки питания или открытию крышки.Другим дополнением является функция постоянного подключения, призванная дать возможность приложениям работать в фоновом режиме даже в спящем режиме. Пригодится это, например, приложению электронной почты. Разумеется, опцию можно будет и отключить.Windows 10X — новая версия операционной системы Microsoft, ориентированная на устройства с двумя дисплеями и складные гаджеты. Как уверяют в Редмонде, ОС будет совместима и с классическими ноутбуками.
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windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Версия Windows 10 с приставкой X будет выпущена во втором квартале 2021 года. Новый вариант операционной системы от Microsoft получит значительные изменения, сообщает
Gizmochina.
Одной из важнейших функций Windows 10X станет режим Modern Standby. Если сейчас компьютеру требуется некоторое время для выхода из спящего режима, то с новой опцией система сможет возобновлять работу мгновенно, по нажатию кнопки питания или открытию крышки.
Другим дополнением является функция постоянного подключения, призванная дать возможность приложениям работать в фоновом режиме даже в спящем режиме. Пригодится это, например, приложению электронной почты. Разумеется, опцию можно будет и отключить.
Windows 10X — новая версия операционной системы Microsoft, ориентированная на устройства с двумя дисплеями и складные гаджеты. Как уверяют в Редмонде, ОС будет совместима и с классическими ноутбуками.