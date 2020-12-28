https://ria.ru/20201228/merkel-1591285595.html

Меркель заявила, что мечтает проехать через Россию по Транссибу

Меркель заявила, что мечтает проехать через Россию по Транссибу

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что по-прежнему мечтает проехать по Транссибирской магистрали. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:54

2020-12-28T18:54

2020-12-28T20:41

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транссибирская магистраль

ангела меркель

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БЕРЛИН, 28 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что по-прежнему мечтает проехать по Транссибирской магистрали.Ранее на ее официальной странице в Facebook в разделе "Моя мечта" было написано: "Проехаться по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока". В 2019 году аккаунт закрыли, но журналисты неоднократно поднимали эту тему при общении с канцлером, которая, как ожидается, после выборов в бундестаг в 2021 году покинет пост главы федерального правительства.Канцлер также рассказала о своих целях в оставшееся время на посту. Как подчеркнула Меркель, пандемия показала, что важно "вкладывать больше сил в цифровизацию". Кроме того, она отметила необходимость форсировать крупные стратегические проекты, такие как производство аккумуляторов в Германии, использование водородной энергии, "озеленение" экономики."Без таких инноваций нам не удастся остановить изменение климата и остаться при этом экономически успешными", — заявила канцлер.Отвечая на вопрос о самом тяжелом решении в должности канцлера, Меркель выделила борьбу с пандемией, назвав ее "вызовом демократии"."То, что Федерация и федеральные земли ограничивают охраняемые правом свободы, является одним из самых сложных решений во время моего срока полномочий. Тем не менее эти решения были в буквальном смысле слова необходимы", — пояснила она.

https://ria.ru/20201217/merkel-1589744470.html

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россия, транссибирская магистраль, ангела меркель, германия, в мире