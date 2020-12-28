Меркель заявила, что мечтает проехать через Россию по Транссибу
18:54 28.12.2020 (обновлено: 20:41 28.12.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
БЕРЛИН, 28 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что по-прежнему мечтает проехать по Транссибирской магистрали.
Ранее на ее официальной странице в Facebook в разделе "Моя мечта" было написано: "Проехаться по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока". В 2019 году аккаунт закрыли, но журналисты неоднократно поднимали эту тему при общении с канцлером, которая, как ожидается, после выборов в бундестаг в 2021 году покинет пост главы федерального правительства.
"Мечта проехать по Транссибирской магистрали через Россию или проехать через Скалистые горы (в США) все еще остается, но пока ничего не запланировано", — заявила Меркель в интервью изданию DB-Mobil компании Deutsche Bahn AG.
Канцлер также рассказала о своих целях в оставшееся время на посту. Как подчеркнула Меркель, пандемия показала, что важно "вкладывать больше сил в цифровизацию". Кроме того, она отметила необходимость форсировать крупные стратегические проекты, такие как производство аккумуляторов в Германии, использование водородной энергии, "озеленение" экономики.
"Без таких инноваций нам не удастся остановить изменение климата и остаться при этом экономически успешными", — заявила канцлер.
Отвечая на вопрос о самом тяжелом решении в должности канцлера, Меркель выделила борьбу с пандемией, назвав ее "вызовом демократии".
"То, что Федерация и федеральные земли ограничивают охраняемые правом свободы, является одним из самых сложных решений во время моего срока полномочий. Тем не менее эти решения были в буквальном смысле слова необходимы", — пояснила она.