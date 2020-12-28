https://ria.ru/20201228/marshruty-1590940851.html

Названы самые популярные направления для путешествий в 2020 году

Названы самые популярные направления для путешествий в 2020 году

Самыми востребованными направлениями в этом году стали две столицы, на третьем месте у авиапассажиров — Сочи, а у путешествующих поездом — Нижний Новгород,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T11:44

2020-12-28T11:44

2020-12-28T11:44

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Самыми востребованными направлениями в этом году стали две столицы, на третьем месте у авиапассажиров — Сочи, а у путешествующих поездом — Нижний Новгород, сообщает OneTwoTrip.Подавляющему большинству выезжавших за рубеж не удалось посетить более одной страны. Зато поездок по России было совершено столько же, сколько и в 2019 году. В 2020 году в самолете туристы проводили в среднем 2,6 часа, в поезде — 11, 5 часа. Это меньше, чем в 2019 году на 20 и на десять процентов соответственно.Самый долгий перелет занял 34,5 часа, за это время пассажир добрался из Лос-Анджелеса в Окленд в Новой Зеландии. Самая длинная железнодорожная поездка проходила по маршруту Москва — Владивосток, в дороге путешественник провел 173 часа.Самый дорогой авиабилет в одну сторону обошелся туристу в 516 тысяч рублей. Столько стоил перелет из Москвы в Нью-Йорк. Самый дорогой билет на поезд также в один конец стоил в 11 раз меньше — 47 тысяч рублей. Столько заплатил пассажир "Сапсана", следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Москва.

https://ria.ru/20201223/sochi-1590262581.html

нижний новгород

москва

окленд

лос-анджелес

новая зеландия

нью-йорк (город)

сочи

владивосток

сша

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