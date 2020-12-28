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Сибирская отшельница Агафья Лыкова получила два вертолета подарков
Сибирская отшельница Агафья Лыкова получила два вертолета подарков
Два вертолета с подарками к Новому году были доставлены на заимку в тайге Хакасии для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, отправители также позаботились и о... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:22
2020-12-28T12:25
новый год—2021
агафья лыкова
олег дерипаска
республика хакасия
кемеровская область
общество
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КРАСНОЯРСК, 28 дек – РИА Новости. Два вертолета с подарками к Новому году были доставлены на заимку в тайге Хакасии для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, отправители также позаботились и о животных отшельницы, среди гостинцев есть сено для коз, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 76-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге. В конце ноября директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что отшельница Агафья Лыкова попросила бизнесмена Олега Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.По его словам, борты с подарками отправлены из Хакасии и Кемеровской области.Ранее директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что Лыковой начали строить новый дом. Строительство дома спонсирует российский бизнесмен Олег Дерипаска.
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агафья лыкова, олег дерипаска, республика хакасия, кемеровская область, общество

Сибирская отшельница Агафья Лыкова получила два вертолета подарков

12:22 28.12.2020 (обновлено: 12:25 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтшельница из семьи староверов Агафья Лыкова во время молитвы
Отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова во время молитвы - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 28 дек – РИА Новости. Два вертолета с подарками к Новому году были доставлены на заимку в тайге Хакасии для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, отправители также позаботились и о животных отшельницы, среди гостинцев есть сено для коз, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 76-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге. В конце ноября директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что отшельница Агафья Лыкова попросила бизнесмена Олега Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.
"К Новому году ей за последние две недели туда уже два вертолета с подарками отправлены. Все необходимое, продукты, то что нужно в хозяйстве и сено козам", - сказал собеседник агентства.
По его словам, борты с подарками отправлены из Хакасии и Кемеровской области.
Ранее директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что Лыковой начали строить новый дом. Строительство дома спонсирует российский бизнесмен Олег Дерипаска.
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Новый год—2021Агафья ЛыковаОлег ДерипаскаРеспублика ХакасияКемеровская областьОбщество
 
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