Сибирская отшельница Агафья Лыкова получила два вертолета подарков
12:22 28.12.2020 (обновлено: 12:25 28.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтшельница из семьи староверов Агафья Лыкова во время молитвы
КРАСНОЯРСК, 28 дек – РИА Новости. Два вертолета с подарками к Новому году были доставлены на заимку в тайге Хакасии для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, отправители также позаботились и о животных отшельницы, среди гостинцев есть сено для коз, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 76-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге. В конце ноября директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что отшельница Агафья Лыкова попросила бизнесмена Олега Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.
"К Новому году ей за последние две недели туда уже два вертолета с подарками отправлены. Все необходимое, продукты, то что нужно в хозяйстве и сено козам", - сказал собеседник агентства.
По его словам, борты с подарками отправлены из Хакасии и Кемеровской области.
Ранее директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что Лыковой начали строить новый дом. Строительство дома спонсирует российский бизнесмен Олег Дерипаска.
28 января 2019, 08:00КультураЧем закончился поиск помощницы для отшельницы Агафьи Лыковой