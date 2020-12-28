https://ria.ru/20201228/lykova-1591200430.html

Сибирская отшельница Агафья Лыкова получила два вертолета подарков

Сибирская отшельница Агафья Лыкова получила два вертолета подарков

Два вертолета с подарками к Новому году были доставлены на заимку в тайге Хакасии для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, отправители также позаботились и о... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:22

2020-12-28T12:22

2020-12-28T12:25

новый год—2021

агафья лыкова

олег дерипаска

республика хакасия

кемеровская область

общество

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КРАСНОЯРСК, 28 дек – РИА Новости. Два вертолета с подарками к Новому году были доставлены на заимку в тайге Хакасии для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, отправители также позаботились и о животных отшельницы, среди гостинцев есть сено для коз, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 76-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге. В конце ноября директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что отшельница Агафья Лыкова попросила бизнесмена Олега Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.По его словам, борты с подарками отправлены из Хакасии и Кемеровской области.Ранее директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что Лыковой начали строить новый дом. Строительство дома спонсирует российский бизнесмен Олег Дерипаска.

https://ria.ru/20190128/1549928873.html

республика хакасия

кемеровская область

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агафья лыкова, олег дерипаска, республика хакасия, кемеровская область, общество