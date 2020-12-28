https://ria.ru/20201228/lukashenko-1591262166.html

Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания

Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания 11-12 февраля 2021 года в Минске, сообщила в понедельник... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:58

2020-12-28T16:58

2020-12-28T17:12

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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания 11-12 февраля 2021 года в Минске, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ №492 о созыве VI Всебелорусского народного собрания. В соответствии с конституцией Беларуси и в целях реализации конституционного права граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни страны президент постановил созвать 11-12 февраля 2021 года в Минске VI Всебелорусское народное собрание", - говорится в сообщении.Там отмечается, что на обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.По информации пресс-службы, общая численность участников и приглашенных лиц VI Всебелорусского народного собрания составит 2700 человек. "Участники форума от областей и Минска избираются с учетом норм представительства районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями. При этом от каждой области в собрании примет участие не более 310 человек, от Минска - не более 370 граждан", - отмечается в сообщении.Там говорится, что перечень приглашенных лиц формируется республиканским организационным комитетом по подготовке и проведению VI Всебелорусского народного собрания из числа руководителей государственных органов и организаций, представителей местных Советов депутатов, общественных объединений, средств массовой информации, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Беларуси, представителей белорусских диаспор, международных и иностранных организаций в республике.Ранее Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Глава белорусского государства также предложил избирать делегатов на пятилетний срок, роль их будет значительно выше, чем раньше.При этом белорусский президент описывал, на свой взгляд, демократичную схему распределения полномочий в стране. По словам белорусского лидера, ее суть в том, что "правительство внесло, парламент согласовал - если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием". Президент подчеркивал, что на очередные пять лет основные принципы функционирования государства будут установлены "этим съездом народа". До этого президент заявлял, что предложения по возможным поправкам в конституцию целесообразно обсудить на Всебелорусском народном собрании. Ожидается, что делегатов Всебелорусского народного собрания начнут выдвигать со вторника.

https://ria.ru/20201209/protesty-1588353634.html

https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html

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минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире