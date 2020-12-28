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https://ria.ru/20201228/lekarstva-1591246650.html
Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
В России может появиться несколько препаратов для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:55
2020-12-28T15:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В России может появиться несколько препаратов для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.В ноябре Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе антител. Тогда же он выразил надежду, что примерно через год препарат будет зарегистрирован."Коктейль из этих моноклональных антител, хотя он направлен на решение одной и той же задачи - лечение больного, который уже заразился новым коронавирусом - может быть совершенно различным, потому что эти моноклональные антитела будут с различными точками взаимодействовать в составе S-белка. И какой препарат будет лучше взаимодействовать, это с одной стороны, а с другой стороны - какие моноклональные антитела дольше будут находиться в кровяном русле, заранее сказать невозможно, надо будет потом экспериментально это проверять", - рассказал Гинцбург.Оба подхода для создания такого препарата, как объяснил специалист, сейчас будут финансироваться."Это никакого отношения к вакцине не имеет. Это надо называть терапевтическим препаратом для лечения ковидных больных", - уточнил Гинцбург.На вопрос о том, есть ли вероятность появления сразу нескольких таких препаратов в России, специалист ответил "безусловно".Ранее издание Straits Times сообщало, что препарат для лечения президента США Дональда Трампа от COVID разработан на основе образцов крови трех сингапурцев, которые переболели коронавирусом. По сообщению издания, Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) ответил на поступивший от американской компании Regeneron запрос о сотрудничестве - без претензий на права интеллектуальной собственности на лечение. Как сообщили в NCID, изначально компания попросила выбрать до 20 выздоровевших пациентов с COVID-19 и ведомство отобрало пять человек, после чего в Regeneron сообщили, что образцов достаточно для разработки препарата с антителами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201227/koronavirus-1591100927.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител

15:55 28.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В России может появиться несколько препаратов для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
В ноябре Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе антител. Тогда же он выразил надежду, что примерно через год препарат будет зарегистрирован.
"Коктейль из этих моноклональных антител, хотя он направлен на решение одной и той же задачи - лечение больного, который уже заразился новым коронавирусом - может быть совершенно различным, потому что эти моноклональные антитела будут с различными точками взаимодействовать в составе S-белка. И какой препарат будет лучше взаимодействовать, это с одной стороны, а с другой стороны - какие моноклональные антитела дольше будут находиться в кровяном русле, заранее сказать невозможно, надо будет потом экспериментально это проверять", - рассказал Гинцбург.
Оба подхода для создания такого препарата, как объяснил специалист, сейчас будут финансироваться.
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"Это никакого отношения к вакцине не имеет. Это надо называть терапевтическим препаратом для лечения ковидных больных", - уточнил Гинцбург.
На вопрос о том, есть ли вероятность появления сразу нескольких таких препаратов в России, специалист ответил "безусловно".
Ранее издание Straits Times сообщало, что препарат для лечения президента США Дональда Трампа от COVID разработан на основе образцов крови трех сингапурцев, которые переболели коронавирусом. По сообщению издания, Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) ответил на поступивший от американской компании Regeneron запрос о сотрудничестве - без претензий на права интеллектуальной собственности на лечение. Как сообщили в NCID, изначально компания попросила выбрать до 20 выздоровевших пациентов с COVID-19 и ведомство отобрало пять человек, после чего в Regeneron сообщили, что образцов достаточно для разработки препарата с антителами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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