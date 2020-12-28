https://ria.ru/20201228/kuban-1591215858.html

На Кубани 31 декабря объявили выходным

На Кубани 31 декабря объявили выходным

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил 31 декабря выходным днём, хотя ранее планировалось, что последний день года будет рабочим, сообщает... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T13:38

2020-12-28T13:38

2020-12-28T13:47

вениамин кондратьев

михаил мишустин

владимир путин

новый год—2021

краснодарский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589103800_0:77:2816:1660_1920x0_80_0_0_602de20876ea7740d99c212b77ffdf24.jpg

СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил 31 декабря выходным днём, хотя ранее планировалось, что последний день года будет рабочим, сообщает администрация региона.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем. Несмотря на то, что почти все регионы страны сделали 31 декабря выходным, власти Кубани не объявляли о решении по поводу последнего рабочего дня года, кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в интервью "Лайфу" сообщал, что не планирует делать 31 декабря выходным, но этот рабочий день будет сокращенным."Вениамин Кондратьев подписал постановление об объявлении 31 декабря выходным днем на Кубани. Документ носит рекомендательный характер. Муниципалитеты и все работодатели, действующие на территории Краснодарского края, могут предоставить сотрудникам дополнительный выходной день", - говорится в сообщении.В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года будет выходным днем.

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, михаил мишустин, владимир путин, краснодарский край, общество