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На Кубани 31 декабря объявили выходным
На Кубани 31 декабря объявили выходным
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил 31 декабря выходным днём, хотя ранее планировалось, что последний день года будет рабочим, сообщает... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:38
2020-12-28T13:38
2020-12-28T13:47
вениамин кондратьев
михаил мишустин
владимир путин
новый год—2021
краснодарский край
общество
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СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил 31 декабря выходным днём, хотя ранее планировалось, что последний день года будет рабочим, сообщает администрация региона.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем. Несмотря на то, что почти все регионы страны сделали 31 декабря выходным, власти Кубани не объявляли о решении по поводу последнего рабочего дня года, кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в интервью "Лайфу" сообщал, что не планирует делать 31 декабря выходным, но этот рабочий день будет сокращенным."Вениамин Кондратьев подписал постановление об объявлении 31 декабря выходным днем на Кубани. Документ носит рекомендательный характер. Муниципалитеты и все работодатели, действующие на территории Краснодарского края, могут предоставить сотрудникам дополнительный выходной день", - говорится в сообщении.В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года будет выходным днем.
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вениамин кондратьев, михаил мишустин, владимир путин, краснодарский край, общество