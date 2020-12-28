Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201228/kuban-1591215858.html
На Кубани 31 декабря объявили выходным
На Кубани 31 декабря объявили выходным
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил 31 декабря выходным днём, хотя ранее планировалось, что последний день года будет рабочим, сообщает... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:38
2020-12-28T13:47
вениамин кондратьев
михаил мишустин
владимир путин
новый год—2021
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589103800_0:77:2816:1660_1920x0_80_0_0_602de20876ea7740d99c212b77ffdf24.jpg
СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил 31 декабря выходным днём, хотя ранее планировалось, что последний день года будет рабочим, сообщает администрация региона.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем. Несмотря на то, что почти все регионы страны сделали 31 декабря выходным, власти Кубани не объявляли о решении по поводу последнего рабочего дня года, кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в интервью "Лайфу" сообщал, что не планирует делать 31 декабря выходным, но этот рабочий день будет сокращенным."Вениамин Кондратьев подписал постановление об объявлении 31 декабря выходным днем на Кубани. Документ носит рекомендательный характер. Муниципалитеты и все работодатели, действующие на территории Краснодарского края, могут предоставить сотрудникам дополнительный выходной день", - говорится в сообщении.В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года будет выходным днем.
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589103800_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b7a54b4c4ee6d4dc7c8439eb5cd3cac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин кондратьев, михаил мишустин, владимир путин, краснодарский край, общество

На Кубани 31 декабря объявили выходным

13:38 28.12.2020 (обновлено: 13:47 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогодний фейерверк
Новогодний фейерверк - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил 31 декабря выходным днём, хотя ранее планировалось, что последний день года будет рабочим, сообщает администрация региона.
Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем. Несмотря на то, что почти все регионы страны сделали 31 декабря выходным, власти Кубани не объявляли о решении по поводу последнего рабочего дня года, кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в интервью "Лайфу" сообщал, что не планирует делать 31 декабря выходным, но этот рабочий день будет сокращенным.
"Вениамин Кондратьев подписал постановление об объявлении 31 декабря выходным днем на Кубани. Документ носит рекомендательный характер. Муниципалитеты и все работодатели, действующие на территории Краснодарского края, могут предоставить сотрудникам дополнительный выходной день", - говорится в сообщении.
В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года будет выходным днем.
 
Новый год—2021Вениамин КондратьевМихаил МишустинВладимир ПутинКраснодарский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:12Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном
16:10Путин передал соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"
16:09Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса
16:08Названы самые популярные города России у туристов с детьми
16:07Голикова заявила о "ковид-диссидентах" в правительстве
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
15:52Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
15:51Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга
15:51Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
15:45Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
15:45Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
15:42Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом
15:38Росрыболовство назвало основные версии ЧП с траулером "Онега"
15:35Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани
15:35Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома
15:34В Крыму назвали разрыв Украины с "русским миром" смертельным номером
Лента новостейМолния