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Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты
Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты
Руководитель отдела цифровых активов швейцарского онлайн-банка Swissquote Крис Томас считает безопасной инвестиционной стратегией на рынке криптовалют в 2021... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T06:36
2020-12-28T06:36
швейцария
экономика
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ЦЮРИХ, 28 дек - РИА Новости. Руководитель отдела цифровых активов швейцарского онлайн-банка Swissquote Крис Томас считает безопасной инвестиционной стратегией на рынке криптовалют в 2021 году покупку и хранение небольшого портфеля биткоинов и криптовалюты Ethereum.Говоря о перспективах цифровых денег в 2021 году, он напомнил, что центробанки нескольких стран тестируют цифровую валюту. Томас отметил, что Китай уже провел проверку соответствующей концепции в нескольких городах."Вероятно, Китай станет одной из первых стран, которая введет цифровую валюту – цифровой юань – возможно, в конце 2021 года", - сказал представитель Swissquote.По его словам, Швеция может стать первой европейской страной, которая выпустит цифровую крону, учитывая, что население уже знакомо с цифровыми деньгами, уровень принятия таких денег там самый высокий в мире и составляет около 100%.
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швейцария, экономика

Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты

06:36 28.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЦЮРИХ, 28 дек - РИА Новости. Руководитель отдела цифровых активов швейцарского онлайн-банка Swissquote Крис Томас считает безопасной инвестиционной стратегией на рынке криптовалют в 2021 году покупку и хранение небольшого портфеля биткоинов и криптовалюты Ethereum.
"Что касается инвестиций в криптоактивы, лично я считаю, что "безопасная инвестиционная стратегия" заключается в покупке и хранении небольшого портфеля Ethereum и биткоинов. Эти проекты почти наверняка будут существовать и через определенное количество лет, кроме того, спрос и предложение на эти активы должны способствовать значительному увеличению их стоимости", - сказал Томас РИА Новости.
Говоря о перспективах цифровых денег в 2021 году, он напомнил, что центробанки нескольких стран тестируют цифровую валюту. Томас отметил, что Китай уже провел проверку соответствующей концепции в нескольких городах.
"Вероятно, Китай станет одной из первых стран, которая введет цифровую валюту – цифровой юань – возможно, в конце 2021 года", - сказал представитель Swissquote.
По его словам, Швеция может стать первой европейской страной, которая выпустит цифровую крону, учитывая, что население уже знакомо с цифровыми деньгами, уровень принятия таких денег там самый высокий в мире и составляет около 100%.
Криптовалюта - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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