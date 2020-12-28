https://ria.ru/20201228/kriptovalyuta-1591163750.html

Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты

Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты

Руководитель отдела цифровых активов швейцарского онлайн-банка Swissquote Крис Томас считает безопасной инвестиционной стратегией на рынке криптовалют в 2021... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T06:36

2020-12-28T06:36

2020-12-28T06:36

швейцария

экономика

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ЦЮРИХ, 28 дек - РИА Новости. Руководитель отдела цифровых активов швейцарского онлайн-банка Swissquote Крис Томас считает безопасной инвестиционной стратегией на рынке криптовалют в 2021 году покупку и хранение небольшого портфеля биткоинов и криптовалюты Ethereum.Говоря о перспективах цифровых денег в 2021 году, он напомнил, что центробанки нескольких стран тестируют цифровую валюту. Томас отметил, что Китай уже провел проверку соответствующей концепции в нескольких городах."Вероятно, Китай станет одной из первых стран, которая введет цифровую валюту – цифровой юань – возможно, в конце 2021 года", - сказал представитель Swissquote.По его словам, Швеция может стать первой европейской страной, которая выпустит цифровую крону, учитывая, что население уже знакомо с цифровыми деньгами, уровень принятия таких денег там самый высокий в мире и составляет около 100%.

https://ria.ru/20201210/valyuty-1588683068.html

швейцария

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швейцария, экономика