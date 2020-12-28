https://ria.ru/20201228/krazha-1591188440.html

Якутского чиновника приговорили к обязательным работам за кражу масла

Якутского чиновника приговорили к обязательным работам за кражу масла

Суд приговорил бывшего замглавы Сунтарского района Якутии к 400 часам обязательных работ за кражу сливочного масла, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T11:13

2020-12-28T11:13

2020-12-28T15:31

республика саха (якутия)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 28 дек — РИА Новости. Суд приговорил бывшего замглавы Сунтарского района Якутии к 400 часам обязательных работ за кражу сливочного масла, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Отмечается, что бывший чиновник в Крестяхском наслеге Сунтарского района признан виновным в краже 19 ящиков сливочного масла по 20 килограммов каждый. Общая сумма похищенного у кооператива имущества — 209 000 рублей."Причиненный ущерб подсудимым возмещен в полном объеме в ходе предварительного следствия. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 400 часам обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами", — рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года бывший замглавы наслега приехал на своей машине в кооператив. Мужчина специально отодвинул доской камеру видеонаблюдения. Ночью замглавы вернулся и с помощью ключа-трещотки проник в сарай, где из морозильной камеры похитил 19 ящиков сливочного масла. Впоследствии пять ящиков масла он оставил себе (они изъяты при проведении следственных действий), а остальные 14 он привез в Якутск и продал.

https://ria.ru/20201224/arest-1590832078.html

республика саха (якутия)

якутск

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республика саха (якутия), якутск, происшествия