https://ria.ru/20201228/kosmonavt-1591172823.html

Космонавт рассказал, чем будет заниматься на МКС в новогодние праздники

Космонавт рассказал, чем будет заниматься на МКС в новогодние праздники

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на МКС, рассказал, что праздничные дни проведет в уборке, занятиях спортом и общении с родными. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T09:28

2020-12-28T09:28

2020-12-28T09:28

новый год—2021

сергей кудь-сверчков

новый год

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586463082_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_89d9ff90dda1a018368eafcea9a0351a.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на МКС, рассказал, что праздничные дни проведет в уборке, занятиях спортом и общении с родными."Первое и седьмое января - это праздничные дни, 2, 3, 9, 10 - выходные", - рассказал космонавт в видео, выложенном в его Twitter.Он пояснил, что в эти дни космонавты будут заниматься уборкой станции, спортом, звонить родным и друзьям, выполнять личные дела.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, новый год, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука