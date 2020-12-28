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https://ria.ru/20201228/kosmonavt-1591172823.html
Космонавт рассказал, чем будет заниматься на МКС в новогодние праздники
Космонавт рассказал, чем будет заниматься на МКС в новогодние праздники
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на МКС, рассказал, что праздничные дни проведет в уборке, занятиях спортом и общении с родными. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T09:28
2020-12-28T09:28
новый год—2021
сергей кудь-сверчков
новый год
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на МКС, рассказал, что праздничные дни проведет в уборке, занятиях спортом и общении с родными."Первое и седьмое января - это праздничные дни, 2, 3, 9, 10 - выходные", - рассказал космонавт в видео, выложенном в его Twitter.Он пояснил, что в эти дни космонавты будут заниматься уборкой станции, спортом, звонить родным и друзьям, выполнять личные дела.
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сергей кудь-сверчков, новый год, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Космонавт рассказал, чем будет заниматься на МКС в новогодние праздники

09:28 28.12.2020
 
© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на МКС, рассказал, что праздничные дни проведет в уборке, занятиях спортом и общении с родными.
"Первое и седьмое января - это праздничные дни, 2, 3, 9, 10 - выходные", - рассказал космонавт в видео, выложенном в его Twitter.
Он пояснил, что в эти дни космонавты будут заниматься уборкой станции, спортом, звонить родным и друзьям, выполнять личные дела.
 
Новый год—2021Сергей Кудь-СверчковНовый годМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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