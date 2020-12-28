https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591314116.html
Британский штамм COVID-19 был в Германии уже в ноябре, пишут СМИ
Британский штамм COVID-19 был в Германии уже в ноябре, пишут СМИ
Новый тип мутации коронавируса, зафиксированный в Великобритании в конце года, присутствовал в Германии еще в ноябре, сообщает издание Welt. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T23:57
2020-12-28T23:57
2020-12-28T23:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
нижняя саксония
великобритания
ганновер
в мире
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БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. Новый тип мутации коронавируса, зафиксированный в Великобритании в конце года, присутствовал в Германии еще в ноябре, сообщает издание Welt.Ранее сообщалось, что "британский" тип коронавируса был официально выявлен в Германии впервые 24 декабря в регионе Баден-Вюртемберг. Исследователи Медицинского университета Ганновера в Нижней Саксонии установил "задним числом", что первый случай был как минимум в ноябре.Министерство здраврохранения Нижней Саксонии сообщило о результатах исследования Медицинского университета Ганновера в понедельник, пишет газета. Вирус был найден у "очень пожилого" мужчины с предшествовавшими заболеваниями, который скончался в результате заболевания, а также у его супруги. Референтая лаборатория в берлинской клинике Шарите подтвердила результат.По данным министерства, дочь скончавшегося в середине ноября была в Великобритании, где и заразилась новым штаммом коронавируса. Его дочь и супруга уже выздоровели, сотрудники ведомств здравоохранения в Ганновере не выявили других людей, которых могли инфицировать члены затронутой семьи."Проявление этого варианта вируса является для нас дополнительным поводом особо строго придерживаться действующий ограничений контактов и гигиенических мер. Пока мы делаем это, мы лишаем любой вариант вируса шансов распространяться", - заявил глава кризисного штаба Нижней Саксонии, госсекретарь по здравоохранению Хайгер Шольц.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591303515.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201227/shtamm-1591111347.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, нижняя саксония, великобритания, ганновер, в мире
БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости.
Новый тип мутации коронавируса, зафиксированный в Великобритании
в конце года, присутствовал в Германии
еще в ноябре, сообщает издание Welt
.
Ранее сообщалось, что "британский" тип коронавируса был официально выявлен в Германии впервые 24 декабря в регионе Баден-Вюртемберг
. Исследователи Медицинского университета Ганновера
в Нижней Саксонии
установил "задним числом", что первый случай был как минимум в ноябре.
Министерство здраврохранения Нижней Саксонии сообщило о результатах исследования Медицинского университета Ганновера в понедельник, пишет газета. Вирус был найден у "очень пожилого" мужчины с предшествовавшими заболеваниями, который скончался в результате заболевания, а также у его супруги. Референтая лаборатория в берлинской клинике Шарите подтвердила результат.
По данным министерства, дочь скончавшегося в середине ноября была в Великобритании, где и заразилась новым штаммом коронавируса. Его дочь и супруга уже выздоровели, сотрудники ведомств здравоохранения в Ганновере не выявили других людей, которых могли инфицировать члены затронутой семьи.
"Проявление этого варианта вируса является для нас дополнительным поводом особо строго придерживаться действующий ограничений контактов и гигиенических мер. Пока мы делаем это, мы лишаем любой вариант вируса шансов распространяться", - заявил глава кризисного штаба Нижней Саксонии, госсекретарь по здравоохранению Хайгер Шольц.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.