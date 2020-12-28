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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591314116.html
Британский штамм COVID-19 был в Германии уже в ноябре, пишут СМИ
Британский штамм COVID-19 был в Германии уже в ноябре, пишут СМИ
Новый тип мутации коронавируса, зафиксированный в Великобритании в конце года, присутствовал в Германии еще в ноябре, сообщает издание Welt. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T23:57
2020-12-28T23:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
нижняя саксония
великобритания
ганновер
в мире
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БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. Новый тип мутации коронавируса, зафиксированный в Великобритании в конце года, присутствовал в Германии еще в ноябре, сообщает издание Welt.Ранее сообщалось, что "британский" тип коронавируса был официально выявлен в Германии впервые 24 декабря в регионе Баден-Вюртемберг. Исследователи Медицинского университета Ганновера в Нижней Саксонии установил "задним числом", что первый случай был как минимум в ноябре.Министерство здраврохранения Нижней Саксонии сообщило о результатах исследования Медицинского университета Ганновера в понедельник, пишет газета. Вирус был найден у "очень пожилого" мужчины с предшествовавшими заболеваниями, который скончался в результате заболевания, а также у его супруги. Референтая лаборатория в берлинской клинике Шарите подтвердила результат.По данным министерства, дочь скончавшегося в середине ноября была в Великобритании, где и заразилась новым штаммом коронавируса. Его дочь и супруга уже выздоровели, сотрудники ведомств здравоохранения в Ганновере не выявили других людей, которых могли инфицировать члены затронутой семьи."Проявление этого варианта вируса является для нас дополнительным поводом особо строго придерживаться действующий ограничений контактов и гигиенических мер. Пока мы делаем это, мы лишаем любой вариант вируса шансов распространяться", - заявил глава кризисного штаба Нижней Саксонии, госсекретарь по здравоохранению Хайгер Шольц.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591303515.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201227/shtamm-1591111347.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, нижняя саксония, великобритания, ганновер, в мире

Британский штамм COVID-19 был в Германии уже в ноябре, пишут СМИ

23:57 28.12.2020
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© AP Photo / CDC
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БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. Новый тип мутации коронавируса, зафиксированный в Великобритании в конце года, присутствовал в Германии еще в ноябре, сообщает издание Welt.
Ранее сообщалось, что "британский" тип коронавируса был официально выявлен в Германии впервые 24 декабря в регионе Баден-Вюртемберг. Исследователи Медицинского университета Ганновера в Нижней Саксонии установил "задним числом", что первый случай был как минимум в ноябре.
Министерство здраврохранения Нижней Саксонии сообщило о результатах исследования Медицинского университета Ганновера в понедельник, пишет газета. Вирус был найден у "очень пожилого" мужчины с предшествовавшими заболеваниями, который скончался в результате заболевания, а также у его супруги. Референтая лаборатория в берлинской клинике Шарите подтвердила результат.
По данным министерства, дочь скончавшегося в середине ноября была в Великобритании, где и заразилась новым штаммом коронавируса. Его дочь и супруга уже выздоровели, сотрудники ведомств здравоохранения в Ганновере не выявили других людей, которых могли инфицировать члены затронутой семьи.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
Вчера, 21:12Распространение нового коронавируса
Эксперт ВОЗ ждет дальнейших мутаций коронавируса
"Проявление этого варианта вируса является для нас дополнительным поводом особо строго придерживаться действующий ограничений контактов и гигиенических мер. Пока мы делаем это, мы лишаем любой вариант вируса шансов распространяться", - заявил глава кризисного штаба Нижней Саксонии, госсекретарь по здравоохранению Хайгер Шольц.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря, 12:25
Заразен для детей. Ученые выяснили особенности нового штамма COVID
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНижняя СаксонияВеликобританияГанноверВ мире
 
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