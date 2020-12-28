https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591309840.html
Инфекционист заявил, что худшие для США месяцы пандемии еще впереди
Инфекционист заявил, что худшие для США месяцы пандемии еще впереди
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в ближайшие месяцы может ухудшиться из-за новой вспышки инфекции после... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T22:20
2020-12-28T22:20
2020-12-28T23:37
распространение нового коронавируса
энтони фаучи
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в ближайшие месяцы может ухудшиться из-за новой вспышки инфекции после праздников. Его слова приводит WebMD.Врач выразил мнение, что худшие месяцы пандемии "еще впереди".Одной из причин прогнозируемого ухудшения эпидемиологической ситуации врач назвал стремление американцев путешествовать на новогодних праздниках. Несмотря на то что органы здравоохранения призывают людей не путешествовать, это все равно произойдет, считает Фаучи."Мы действительно находимся в критической точке. <...> Так что я разделяю обеспокоенность избранного президента Байдена, что в ближайшие несколько недель ситуация может даже ухудшиться", — убежден медик.В США сложилась крайне напряженная эпидемиологическая обстановка. За последние 24 часа врачи выявили более 150 тысяч новых случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии в стране зафиксировали свыше 19,1 миллиона заражений, скончались более 333 тысяч человек.
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Главный инфекционист США
Энтони Фаучи заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в ближайшие месяцы может ухудшиться из-за новой вспышки инфекции после праздников. Его слова приводит WebMD
.
Врач выразил мнение, что худшие месяцы пандемии "еще впереди".
"Мы вполне сможем наблюдать постпраздничный всплеск инфекции или, как я описывал ранее, одну вспышку за другой", — сказал специалист.
Одной из причин прогнозируемого ухудшения эпидемиологической ситуации врач назвал стремление американцев путешествовать на новогодних праздниках.
Несмотря на то что органы здравоохранения призывают людей не путешествовать, это все равно произойдет, считает Фаучи.
"Мы действительно находимся в критической точке. <...> Так что я разделяю обеспокоенность избранного президента Байдена, что в ближайшие несколько недель ситуация может даже ухудшиться", — убежден медик.
В США сложилась крайне напряженная эпидемиологическая обстановка. За последние 24 часа врачи выявили более 150 тысяч новых случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии в стране зафиксировали свыше 19,1 миллиона заражений, скончались более 333 тысяч человек.