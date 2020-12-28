https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591289732.html

Врач назвал коронавирус самым большим ударом по психике со времен войны

Врач назвал коронавирус самым большим ударом по психике со времен войны

Угроза влияния пандемии коронавируса на психику людей, возможно, самая большая со времен Втором мировой войны, негативные последствия могут длиться до... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T19:19

2020-12-28T19:19

2020-12-28T19:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

великобритания

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ЛОНДОН, 28 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Угроза влияния пандемии коронавируса на психику людей, возможно, самая большая со времен Втором мировой войны, негативные последствия могут длиться до нескольких лет. Об этом сообщил президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс.По мнению эксперта, на психику влияет комплекс факторов: собственная болезнь, болезнь и смерть близких, а также социальные и экономические последствия."Это, вероятно, самый большой удар по психическому здоровью со времен Второй мировой войны. Оно не прекратится, когда вирус будет под контролем и в больнице останется мало людей", - отметил доктор, которого цитирует газета Guardian.Он также сообщил, что после первого локдауна весной к психологам и психотерапевтам в Великобритании стало поступать гораздо больше обращений.По прогнозу Центра психического здоровья, до 10 миллионов человек будут нуждаться в новой или дополнительной поддержке психического здоровья в результате пандемии коронавируса. Около 1,3 миллиона человек, у которых раньше не было проблем с психическим здоровьем, будут нуждаться в лечении тревожных состояний, а 1,8 миллиона человек потребуется помощь при депрессии.Эксперт считает необходимым сделать психиатрические услуги более доступными для населения, а также увеличить поддержку уязвимых категорий граждан. Особенно тяжело будет людям старшего поколения, которые были вынуждены долгое время провести на самозоляции. Возможно, после спада пандемии им будет сложно восстанавливать социальные связи, подытожил Джеймс.

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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