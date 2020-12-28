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В Петербурге существенно нарастили процент коек для пациентов с COVID-19
В Петербурге существенно нарастили процент коек для пациентов с COVID-19
Число свободных коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге увеличилось с 4 до 9%, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:45
2020-12-28T18:45
2020-12-28T18:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр беглов
колпино
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Число свободных коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге увеличилось с 4 до 9%, сообщил губернатор города Александр Беглов."За последние две недели существенно нарастили коечный фонд. В кратчайшие сроки практически удвоили процент свободных коек. Сумели увеличить его с 4 до 9%", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Губернатор напомнил, что 28 декабря принял первых пациентов стационар-трансформер в Госпитале ветеранов войн на 404 инфекционных койки. Достроен новый корпус 33-й больницы в Колпино. После перевода туда больных из отделений стационара больница сможет начать прием пациентов с коронавирусом и пневмонией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр беглов, колпино, санкт-петербург, общество