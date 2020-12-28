https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591273708.html

Создан биосенсор, выявляющий опасный уровень коронавируса в воздухе

Создан биосенсор, выявляющий опасный уровень коронавируса в воздухе

Испанские ученые из Политехнического университета Валенсии разработали устройство прямого обнаружения вируса SARS-CoV-2 в воздухе. О разработке сообщается на... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T17:56

2020-12-28T17:56

2020-12-28T17:56

наука

коронавирус covid-19

биология

испания

технологии

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Испанские ученые из Политехнического университета Валенсии разработали устройство прямого обнаружения вируса SARS-CoV-2 в воздухе. О разработке сообщается на сайте ассоциации университетов Валенсии RUVID.В основе системы — высокочувствительный биосенсор, который непрерывно отслеживает нахождение вирусных белков SARS- CoV-2 в аэрозолях окружающей среды."Cтратегии превентивного контроля должны учитывать распространение вируса через аэрозоли для эффективного смягчения последствий коронавируса, — приводятся в пресс-релизе ассоциации слова одного из авторов исследования профессора Анхеля Макиейра (Angel Maquieira), директора Института молекулярного распознавания и технологического развития Политехнического университета Валенсии (IDM-UPV). — Биосенсор использует специфические антитела, которые могут обнаруживать вирус SARS-CoV-2 в воздухе".Для предварительных испытаний прибора ученые создали вирусоподобные частицы (VLP). Эти вирусные мембранные частицы имитируют вирус, но не содержат его генома, то есть они безопасны с точки зрения распространения болезни.Конкретно VLP SARS-CoV-2 включают четыре структурных белка вируса: белок шипа (S), завернутый белок (E), белок мембраны (M) и белок нуклеокапсида (N), то есть все элементы структуры вируса, которые позволяют иммунной системе распознавать его.Обнаружив вирусный заряд в воздухе на уровне, который может быть вредным для здоровья людей, биосенсор подает предупредительный сигнал."Это очень многообещающая разработка, — говорит еще один автор исследования Серхи Мораис (Sergi Morais) из IDM-UPV. — Ее можно использовать в качестве системы предупреждения и контроля для предотвращения заражения COVID-19 без проведения ПЦР-тестов".В настоящее время система проходит тестирование в Главном университетском госпитале города Кастельо. "Результаты исследования позволят выработать предложения по снижению вероятности заражения во внутренних помещениях больницы, — отмечает глава госпиталя Марио Карбаллидо Фернандес (Mario Carballido Fernández). — Кроме того, оно должно помочь в создании новых элементов управления безопасностью центров вторичной медицинской помощи, чтобы таким образом снизить риск передачи инфекции среди населения. С приходом зимы необходимо гарантировать, что закрытые пространства являются безопасными".Биосенсор IDM-UPV отличается простотой использования, низкой стоимостью и универсальностью. Авторы отмечают, что в настоящее время на рынке нет аналогов — приборов прямого измерения вируса SARS-CoV-2 в атмосфере.

https://ria.ru/20201224/immunitet-1590714315.html

https://ria.ru/20201221/kovid-1590242761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, испания, технологии