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Наука
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591273708.html
Создан биосенсор, выявляющий опасный уровень коронавируса в воздухе
Создан биосенсор, выявляющий опасный уровень коронавируса в воздухе
Испанские ученые из Политехнического университета Валенсии разработали устройство прямого обнаружения вируса SARS-CoV-2 в воздухе. О разработке сообщается на... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T17:56
2020-12-28T17:56
наука
коронавирус covid-19
биология
испания
технологии
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Испанские ученые из Политехнического университета Валенсии разработали устройство прямого обнаружения вируса SARS-CoV-2 в воздухе. О разработке сообщается на сайте ассоциации университетов Валенсии RUVID.В основе системы — высокочувствительный биосенсор, который непрерывно отслеживает нахождение вирусных белков SARS- CoV-2 в аэрозолях окружающей среды."Cтратегии превентивного контроля должны учитывать распространение вируса через аэрозоли для эффективного смягчения последствий коронавируса, — приводятся в пресс-релизе ассоциации слова одного из авторов исследования профессора Анхеля Макиейра (Angel Maquieira), директора Института молекулярного распознавания и технологического развития Политехнического университета Валенсии (IDM-UPV). — Биосенсор использует специфические антитела, которые могут обнаруживать вирус SARS-CoV-2 в воздухе".Для предварительных испытаний прибора ученые создали вирусоподобные частицы (VLP). Эти вирусные мембранные частицы имитируют вирус, но не содержат его генома, то есть они безопасны с точки зрения распространения болезни.Конкретно VLP SARS-CoV-2 включают четыре структурных белка вируса: белок шипа (S), завернутый белок (E), белок мембраны (M) и белок нуклеокапсида (N), то есть все элементы структуры вируса, которые позволяют иммунной системе распознавать его.Обнаружив вирусный заряд в воздухе на уровне, который может быть вредным для здоровья людей, биосенсор подает предупредительный сигнал."Это очень многообещающая разработка, — говорит еще один автор исследования Серхи Мораис (Sergi Morais) из IDM-UPV. — Ее можно использовать в качестве системы предупреждения и контроля для предотвращения заражения COVID-19 без проведения ПЦР-тестов".В настоящее время система проходит тестирование в Главном университетском госпитале города Кастельо. "Результаты исследования позволят выработать предложения по снижению вероятности заражения во внутренних помещениях больницы, — отмечает глава госпиталя Марио Карбаллидо Фернандес (Mario Carballido Fernández). — Кроме того, оно должно помочь в создании новых элементов управления безопасностью центров вторичной медицинской помощи, чтобы таким образом снизить риск передачи инфекции среди населения. С приходом зимы необходимо гарантировать, что закрытые пространства являются безопасными".Биосенсор IDM-UPV отличается простотой использования, низкой стоимостью и универсальностью. Авторы отмечают, что в настоящее время на рынке нет аналогов — приборов прямого измерения вируса SARS-CoV-2 в атмосфере.
https://ria.ru/20201224/immunitet-1590714315.html
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коронавирус covid-19, биология, испания, технологии

Создан биосенсор, выявляющий опасный уровень коронавируса в воздухе

17:56 28.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкИзмерение температуры людям при входе в поликлинике городской больницы №2 в Омске
Измерение температуры людям при входе в поликлинике городской больницы №2 в Омске - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Испанские ученые из Политехнического университета Валенсии разработали устройство прямого обнаружения вируса SARS-CoV-2 в воздухе. О разработке сообщается на сайте ассоциации университетов Валенсии RUVID.
В основе системы — высокочувствительный биосенсор, который непрерывно отслеживает нахождение вирусных белков SARS- CoV-2 в аэрозолях окружающей среды.
"Cтратегии превентивного контроля должны учитывать распространение вируса через аэрозоли для эффективного смягчения последствий коронавируса, — приводятся в пресс-релизе ассоциации слова одного из авторов исследования профессора Анхеля Макиейра (Angel Maquieira), директора Института молекулярного распознавания и технологического развития Политехнического университета Валенсии (IDM-UPV). — Биосенсор использует специфические антитела, которые могут обнаруживать вирус SARS-CoV-2 в воздухе".
Для предварительных испытаний прибора ученые создали вирусоподобные частицы (VLP). Эти вирусные мембранные частицы имитируют вирус, но не содержат его генома, то есть они безопасны с точки зрения распространения болезни.
Конкретно VLP SARS-CoV-2 включают четыре структурных белка вируса: белок шипа (S), завернутый белок (E), белок мембраны (M) и белок нуклеокапсида (N), то есть все элементы структуры вируса, которые позволяют иммунной системе распознавать его.
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Обнаружив вирусный заряд в воздухе на уровне, который может быть вредным для здоровья людей, биосенсор подает предупредительный сигнал.
"Это очень многообещающая разработка, — говорит еще один автор исследования Серхи Мораис (Sergi Morais) из IDM-UPV. — Ее можно использовать в качестве системы предупреждения и контроля для предотвращения заражения COVID-19 без проведения ПЦР-тестов".
В настоящее время система проходит тестирование в Главном университетском госпитале города Кастельо.
"Результаты исследования позволят выработать предложения по снижению вероятности заражения во внутренних помещениях больницы, — отмечает глава госпиталя Марио Карбаллидо Фернандес (Mario Carballido Fernández). — Кроме того, оно должно помочь в создании новых элементов управления безопасностью центров вторичной медицинской помощи, чтобы таким образом снизить риск передачи инфекции среди населения. С приходом зимы необходимо гарантировать, что закрытые пространства являются безопасными".
Биосенсор IDM-UPV отличается простотой использования, низкой стоимостью и универсальностью. Авторы отмечают, что в настоящее время на рынке нет аналогов — приборов прямого измерения вируса SARS-CoV-2 в атмосфере.
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