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Более 80% прироста смертей в России связаны с COVID-19, заявила Голикова
Более 80% прироста смертей в России связаны с COVID-19, заявила Голикова
Более половины прироста смертей в РФ приходятся на коронавирус и ассоциированные с ним болезни, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:24
2020-12-28T16:24
2020-12-28T16:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более половины прироста смертей в РФ приходятся на коронавирус и ассоциированные с ним болезни, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."При этом я хочу обратить внимание, что более 81% прироста общей смертности, которая падает на этот период времени, приходится на ковид и последствия заболевания ковидом", - завила она в ходе брифинга.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество