https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591249350.html
Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в правительстве
Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в правительстве
Вице-премьер Татьяна Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в российском правительстве. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:07
2020-12-28T16:07
2020-12-28T20:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724713_0:267:3000:1954_1920x0_80_0_0_7ddd9107b347cd379ff4d89f86131d21.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в российском правительстве.По ее словам, какое-то время назад такие люди были."Ковид-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет", — добавила Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.Число заражений в России с начала эпидемии превысило три миллиона. За последние сутки в стране зафиксировали 27 787 новых случаев COVID-19, умерли 487 человек, выздоровели 20 480. Темпы прироста составляют до 0,9%. По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире, ее опережают США, Индия и Бразилия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201121/maski-1585561183.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724713_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_dd6d1d1746bb7e04a738487a5e6206dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество