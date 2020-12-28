https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591249350.html

Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в правительстве

Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в правительстве

Вице-премьер Татьяна Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в российском правительстве. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:07

2020-12-28T16:07

2020-12-28T20:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в российском правительстве.По ее словам, какое-то время назад такие люди были."Ковид-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет", — добавила Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.Число заражений в России с начала эпидемии превысило три миллиона. За последние сутки в стране зафиксировали 27 787 новых случаев COVID-19, умерли 487 человек, выздоровели 20 480. Темпы прироста составляют до 0,9%. По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире, ее опережают США, Индия и Бразилия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201121/maski-1585561183.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество