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Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в правительстве
Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в правительстве
Вице-премьер Татьяна Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в российском правительстве. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:07
2020-12-28T20:44
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в российском правительстве.По ее словам, какое-то время назад такие люди были."Ковид-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет", — добавила Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.Число заражений в России с начала эпидемии превысило три миллиона. За последние сутки в стране зафиксировали 27 787 новых случаев COVID-19, умерли 487 человек, выздоровели 20 480. Темпы прироста составляют до 0,9%. По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире, ее опережают США, Индия и Бразилия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в правительстве

16:07 28.12.2020 (обновлено: 20:44 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в российском правительстве.
По ее словам, какое-то время назад такие люди были.
"Ковид-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет", — добавила Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.
Число заражений в России с начала эпидемии превысило три миллиона. За последние сутки в стране зафиксировали 27 787 новых случаев COVID-19, умерли 487 человек, выздоровели 20 480. Темпы прироста составляют до 0,9%. По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире, ее опережают США, Индия и Бразилия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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