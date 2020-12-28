https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591227599.html

На границе Финляндии с Россией выявили британский штамм коронавируса

На границе Финляндии с Россией выявили британский штамм коронавируса

В финском районе Кюменлааксо, который граничит с Выборгом, обнаружили первый случай британского штамма коронавируса, написала газета Kouvolan Sanomat. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:37

2020-12-28T14:37

2020-12-28T15:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

выборг

финляндия

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 дек — РИА Новости. В финском районе Кюменлааксо, который граничит с Выборгом, обнаружили первый случай британского штамма коронавируса, написала газета Kouvolan Sanomat.Медицинский округ Кюменлааксо начал отслеживание цепочек заражения, чтобы остановить распространение. Ранее Министерство здравоохранения и социального благополучия Финляндии THL призвало всех, кто приехал в страну 7 декабря и позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается даже тех, кто уже проверялся.По данным на 28 декабря, в Финляндии зарегистрировали 35 137 случаев COVID-19, около 26 тысяч человек выздоровели, 546 умерли.На прошлой неделе стало известно, что в Соединенном Королевстве нашли новый штамм SARS-CoV-2. По предварительным данным, он на 70% заразнее обычного, данных по летальности пока недостаточно. Многие страны, в том числе Россия, приостановили транспортное сообщение с Великобританией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html

россия

выборг

финляндия

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, выборг, финляндия, в мире