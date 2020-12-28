На границе Финляндии с Россией выявили британский штамм коронавируса
14:37 28.12.2020 (обновлено: 15:15 28.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
ХЕЛЬСИНКИ, 28 дек — РИА Новости. В финском районе Кюменлааксо, который граничит с Выборгом, обнаружили первый случай британского штамма коронавируса, написала газета Kouvolan Sanomat.
"Первый носитель <...> был подтвержден во время рождественских праздников (24-25 декабря). <...> Прибыл из Великобритании", — говорится в сообщении.
Медицинский округ Кюменлааксо начал отслеживание цепочек заражения, чтобы остановить распространение. Ранее Министерство здравоохранения и социального благополучия Финляндии THL призвало всех, кто приехал в страну 7 декабря и позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается даже тех, кто уже проверялся.
По данным на 28 декабря, в Финляндии зарегистрировали 35 137 случаев COVID-19, около 26 тысяч человек выздоровели, 546 умерли.
На прошлой неделе стало известно, что в Соединенном Королевстве нашли новый штамм SARS-CoV-2. По предварительным данным, он на 70% заразнее обычного, данных по летальности пока недостаточно. Многие страны, в том числе Россия, приостановили транспортное сообщение с Великобританией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.