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Турция с 30 декабря будет требовать тесты на COVID-19 от авиапассажиров
Турция с 30 декабря будет требовать тесты на COVID-19 от авиапассажиров
Отрицательный тест на коронавирус как обязательное условие въезда в Турцию потребуется авиапассажирам с 30 декабря, власти страны отложили введение такой меры... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:19
2020-12-28T12:19
2020-12-28T12:19
туризм
коронавирус covid-19
turkish airlines
турция
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АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Отрицательный тест на коронавирус как обязательное условие въезда в Турцию потребуется авиапассажирам с 30 декабря, власти страны отложили введение такой меры на два дня, сообщил турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines.Ранее минздрав Турции сообщал о том, что пассажиры, прибывающие в Турцию, с 28 декабря самолетом, а с 30 декабря – наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус."Все авиапассажиры, прибывающие в Турцию, в том числе с пересадкой, с 0.00 (совпадает с мск) 30 декабря, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в их странах не более чем за 72 часа до вылета. Детям до 6 лет тест не нужен. Не имеющие такого теста в распечатанном или электронном виде к полету допускаться не будут", - говорится в заявлении авиакомпании.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, turkish airlines, турция
АНКАРА, 28 дек – РИА Новости.
Отрицательный тест на коронавирус как обязательное условие въезда в Турцию
потребуется авиапассажирам с 30 декабря, власти страны отложили введение такой меры на два дня, сообщил турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines
.
Ранее минздрав Турции сообщал о том, что пассажиры, прибывающие в Турцию, с 28 декабря самолетом, а с 30 декабря – наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.
"Все авиапассажиры, прибывающие в Турцию, в том числе с пересадкой, с 0.00 (совпадает с мск) 30 декабря, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в их странах не более чем за 72 часа до вылета. Детям до 6 лет тест не нужен. Не имеющие такого теста в распечатанном или электронном виде к полету допускаться не будут", - говорится в заявлении авиакомпании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.