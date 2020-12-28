https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591183006.html

В Москве выявили 6253 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 6253 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6253, Санкт-Петербурге - 3748, Подмосковье - 1606, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:42

2020-12-28T10:42

2020-12-28T10:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

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московская область (подмосковье)

магаданская область

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6253, Санкт-Петербурге - 3748, Подмосковье - 1606, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам. 1. Москва 6253. 2. Санкт-Петербург 3748. 3. Московская область 1606", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 38, Еврейской автономной области - 17, Ненецком автономном округе - 3.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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