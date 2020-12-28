https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591182883.html
В России за сутки выявили 27 787 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 27 787 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 27 787 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Это на 497 меньше, чем накануне. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:41
2020-12-28T10:41
2020-12-28T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. За сутки в России выявили 27 787 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Это на 497 меньше, чем накануне.Умерли 487 человек, выписались 20 480. У 13,5% нет симптомов, темп прироста составляет 0,9 процента.Больше всего новых пациентов в Москве (6253, днем ранее было 6620), Санкт-Петербурге (3748) и Подмосковье (1606), меньше всего в Магаданской (38), Еврейской автономной (17) областях и Ненецком автономном округе (три). Чукотка — единственный регион, где за сутки не выявили новых инфицированных.Общее число случаев заражения в стране достигло 3 078 035, скончались более 55 тысяч человек, поправились почти 2,5 миллиона.По статистике Университета Джонса Хопкинса, число зараженных во всем мире с начала пандемии превысило 80 миллионов, свыше 1,76 миллиона человек погибли.Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, следом в списке идут Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591170508.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19