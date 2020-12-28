https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591171429.html

Гинцбург считает важным убедить население привиться от коронавируса

Гинцбург считает важным убедить население привиться от коронавируса

Производство вакцины от коронавируса набирает обороты, и теперь самое важное - убедить россиян, что необходимо сделать прививку, считает глава центра Гамалеи... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T09:04

2020-12-28T09:04

2020-12-28T09:10

вакцинация россиян от covid-19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Производство вакцины от коронавируса набирает обороты, и теперь самое важное - убедить россиян, что необходимо сделать прививку, считает глава центра Гамалеи Александр Гинцбург."Еще одна проблема заключается в том, чтобы население понимало, что единственный способ уберечься от этой заразы - это провакцинироваться. А все разговоры, что "меня это не затронет" или "я переболею в легкой форме и приобрету иммунитет" просто научно необоснованы", - сказал Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи . Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество