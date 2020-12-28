https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591163184.html

Врач рассказал, ждать ли рост заболевших COVID-19 в Москве на праздники

Врач рассказал, ждать ли рост заболевших COVID-19 в Москве на праздники

Сильного роста по числу заболевших коронавирусом в Москве после новогодних каникул не будет, а на каникулах можно ожидать снижение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T06:14

2020-12-28T06:14

2020-12-28T06:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сильного роста по числу заболевших коронавирусом в Москве после новогодних каникул не будет, а на каникулах можно ожидать снижение, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.По его словам, коронавирус на текущий момент можно сравнить только с гриппом. Заболеваемость на период новогодних каникул, как правило, снижается, а после них уже опять начинает повышаться. Это общий эпидемический принцип."Заболеваемость в последнее время - она на пилу похожа: то больше, то меньше. С циклом в четыре-пять дней. Я считаю, что это все в пределах среднестатистических расхождений, то есть, если вывести, это пока прямая идет. То, что предпринимается, это пока основное - противоэпидемические мероприятия, их надо проводить безусловно, нет другой альтернативы, то есть маски, дистанция - это все надо соблюдать, не посещать публичных мест", - добавил врач. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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