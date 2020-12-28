https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591163184.html
Врач рассказал, ждать ли рост заболевших COVID-19 в Москве на праздники
Врач рассказал, ждать ли рост заболевших COVID-19 в Москве на праздники
Сильного роста по числу заболевших коронавирусом в Москве после новогодних каникул не будет, а на каникулах можно ожидать снижение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T06:14
2020-12-28T06:14
2020-12-28T06:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сильного роста по числу заболевших коронавирусом в Москве после новогодних каникул не будет, а на каникулах можно ожидать снижение, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.По его словам, коронавирус на текущий момент можно сравнить только с гриппом. Заболеваемость на период новогодних каникул, как правило, снижается, а после них уже опять начинает повышаться. Это общий эпидемический принцип."Заболеваемость в последнее время - она на пилу похожа: то больше, то меньше. С циклом в четыре-пять дней. Я считаю, что это все в пределах среднестатистических расхождений, то есть, если вывести, это пока прямая идет. То, что предпринимается, это пока основное - противоэпидемические мероприятия, их надо проводить безусловно, нет другой альтернативы, то есть маски, дистанция - это все надо соблюдать, не посещать публичных мест", - добавил врач. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Сильного роста по числу заболевших коронавирусом
в Москве
после новогодних каникул не будет, а на каникулах можно ожидать снижение, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев
.
По его словам, коронавирус на текущий момент можно сравнить только с гриппом. Заболеваемость на период новогодних каникул, как правило, снижается, а после них уже опять начинает повышаться. Это общий эпидемический принцип.
"Рекордов - не знаю, все-таки немного другие ожидаются каникулы, тем, что массовых мероприятий нет абсолютно. Елок нет, корпоративов нет. Это, мне кажется, способствует тому, что такого сильного роста после новогодних каникул не будет. Но это все по сравнению с гриппом", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, ожидаются ли новые антирекорды по заболеваемости коронавирусом после новогодних каникул.
"Заболеваемость в последнее время - она на пилу похожа: то больше, то меньше. С циклом в четыре-пять дней. Я считаю, что это все в пределах среднестатистических расхождений, то есть, если вывести, это пока прямая идет. То, что предпринимается, это пока основное - противоэпидемические мероприятия, их надо проводить безусловно, нет другой альтернативы, то есть маски, дистанция - это все надо соблюдать, не посещать публичных мест", - добавил врач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.