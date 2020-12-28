https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591160626.html

Биолог оценила устойчивость к новому штамму антител от коронавируса

Биолог оценила устойчивость к новому штамму антител от коронавируса

Переболевшие коронавирусом в первую волну могут оказаться менее защищенными перед новым штаммом COVID-19, несмотря на наличие антител, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T03:07

2020-12-28T03:07

2020-12-28T04:57

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

анча баранова

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Переболевшие коронавирусом в первую волну могут оказаться менее защищенными перед новым штаммом COVID-19, несмотря на наличие антител, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Роспротребнадзор заявил о том, что "британский" штамм вируса в России не обнаружен. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, анча баранова, коронавирус covid-19, великобритания, в мире