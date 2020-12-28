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Распространение нового коронавируса
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Биолог оценила устойчивость к новому штамму антител от коронавируса
Биолог оценила устойчивость к новому штамму антител от коронавируса
Переболевшие коронавирусом в первую волну могут оказаться менее защищенными перед новым штаммом COVID-19, несмотря на наличие антител, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T03:07
2020-12-28T04:57
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
анча баранова
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Переболевшие коронавирусом в первую волну могут оказаться менее защищенными перед новым штаммом COVID-19, несмотря на наличие антител, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Роспротребнадзор заявил о том, что "британский" штамм вируса в России не обнаружен. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, анча баранова, коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Биолог оценила устойчивость к новому штамму антител от коронавируса

03:07 28.12.2020 (обновлено: 04:57 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудница коронавирусного госпиталя
Сотрудница коронавирусного госпиталя - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Переболевшие коронавирусом в первую волну могут оказаться менее защищенными перед новым штаммом COVID-19, несмотря на наличие антител, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Эта новость (обнаружение нового штамма COVID-19 - ред.) имеет отношение к тем, кто переболел в первую волну. Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения - кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови", - сказала Баранова.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Роспротребнадзор заявил о том, что "британский" штамм вируса в России не обнаружен.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииАнча БарановаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
 
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