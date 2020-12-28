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https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591159783.html
Число умерших в доме престарелых в Бельгии после праздника выросло до 23
Число умерших в доме престарелых в Бельгии после праздника выросло до 23
Число скончавшихся от коронавируса в доме престарелых в бельгийском городе Мол в провинции Антверпен достигло 23 за последние три недели, сообщил бургомистр... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T02:14
2020-12-28T05:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в доме престарелых в бельгийском городе Мол в провинции Антверпен достигло 23 за последние три недели, сообщил бургомистр города Вим Кайерс."Еще пять человек, сдавших позитивные тесты на коронавирус, скончались, таким образом, всего умерли 23 человека", - приводит слова главы города бельгийское информагентство Belga.Ранее сообщалось, что 125 постояльцев и сотрудников этого учреждения заразились коронавирусом после празднования Дня святого Николая, который в Бельгии отмечают 6 декабря.Местные власти полагают, что причиной массового заражения мог стать волонтер, сыгравший роль святого Николая во время празднования. В традиционной одежде и с подарками он пришел поздравить обитателей дома. Уже через несколько дней после этого волонтер сдал позитивный анализ на COVID-19.В самом учреждении указывают, что все время общения с постояльцами дома престарелых волонтер не снимал медицинскую маску и перчатки. Соответствующие фотографии были опубликованы в СМИ.Что касается подарков, то их по комнатам постояльцев разносили сотрудники учреждения.Также известно, что волонтер часто посещал этот дом престарелых и сам мог заразиться во время одного из визитов.Ранее СМИ и неправительственная организация Amnesty International обвинили власти Бельгии в недостаточной помощи домам престарелых, которые приняли основной удар во время первой волны коронавируса. Сообщалось также, что большинство скончавшихся в Бельгии в связи с коронавирусом старше 80 лет.Бельгийским властям после резкого осеннего роста заболеваемости коронавирусом благодаря жестким мерам удалось значительно улучшить ситуацию. В настоящее время в стране фиксируется ежедневно в среднем порядка 2,3 тысячи новых случаев COVID-19. В октябре - начале ноября этот показатель превышал 20 тысяч.Власти опасаются, что увеличение числа контактов в праздники может привести к новой вспышке COVID-19. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, бельгия, в мире

Число умерших в доме престарелых в Бельгии после праздника выросло до 23

02:14 28.12.2020 (обновлено: 05:09 28.12.2020)
 
CC BY 2.0 / Redvers / Emergency at BlankenbergeБельгийская скорая помощь
Бельгийская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
CC BY 2.0 / Redvers / Emergency at Blankenberge
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в доме престарелых в бельгийском городе Мол в провинции Антверпен достигло 23 за последние три недели, сообщил бургомистр города Вим Кайерс.
"Еще пять человек, сдавших позитивные тесты на коронавирус, скончались, таким образом, всего умерли 23 человека", - приводит слова главы города бельгийское информагентство Belga.
Ранее сообщалось, что 125 постояльцев и сотрудников этого учреждения заразились коронавирусом после празднования Дня святого Николая, который в Бельгии отмечают 6 декабря.
Местные власти полагают, что причиной массового заражения мог стать волонтер, сыгравший роль святого Николая во время празднования. В традиционной одежде и с подарками он пришел поздравить обитателей дома. Уже через несколько дней после этого волонтер сдал позитивный анализ на COVID-19.
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"Похоронный дом": почему погибают в частных пансионатах для престарелых
В самом учреждении указывают, что все время общения с постояльцами дома престарелых волонтер не снимал медицинскую маску и перчатки. Соответствующие фотографии были опубликованы в СМИ.
Что касается подарков, то их по комнатам постояльцев разносили сотрудники учреждения.
Также известно, что волонтер часто посещал этот дом престарелых и сам мог заразиться во время одного из визитов.
Ранее СМИ и неправительственная организация Amnesty International обвинили власти Бельгии в недостаточной помощи домам престарелых, которые приняли основной удар во время первой волны коронавируса. Сообщалось также, что большинство скончавшихся в Бельгии в связи с коронавирусом старше 80 лет.
Бельгийским властям после резкого осеннего роста заболеваемости коронавирусом благодаря жестким мерам удалось значительно улучшить ситуацию. В настоящее время в стране фиксируется ежедневно в среднем порядка 2,3 тысячи новых случаев COVID-19. В октябре - начале ноября этот показатель превышал 20 тысяч.
Власти опасаются, что увеличение числа контактов в праздники может привести к новой вспышке COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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