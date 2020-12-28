https://ria.ru/20201228/kondrusevich-1591191460.html

Помпео приветствовал возвращение главы белорусских католиков в страну

Помпео приветствовал возвращение главы белорусских католиков в страну

Госсекретарь США Майк Помпео поприветствовал возвращение из Польши в Белоруссию главы Римско-католической церкви (РКЦ) в республике митрополита... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T11:37

2020-12-28T11:37

2020-12-28T11:37

религия и мировоззрение

майк помпео

новости - религия и мировоззрение

александр лукашенко

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео поприветствовал возвращение из Польши в Белоруссию главы Римско-католической церкви (РКЦ) в республике митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича."Рад в связи с тем, что власти Белоруссии разрешили архиепископу Кондрусевичу, главе Римско-католической церкви в Белоруссии, вернуться домой к своей пастве. Это победа для свободы вероисповедания. С возвращением, архиепископ!" - написал Помпео в Twitter.В четверг в Белоруссию из Польши после почти четырех месяцев вынужденного отсутствия вернулся архиепископ Кондрусевич. Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что президент республики Александр Лукашенко из уважения к папе Римскому поручил найти решение ситуации, связанной с католическим иерархом.Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщал, что паспорт иерарха признан недействительным, из-за чего он не мог вернуться домой из Польши. В МВД заявляли РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у Кондрусевича иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. Лукашенко заявлял, что глава католиков "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

https://ria.ru/20200901/kondrusevich-1576580119.html

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майк помпео, новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко