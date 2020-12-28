https://ria.ru/20201228/kondrusevich-1591191460.html
Помпео приветствовал возвращение главы белорусских католиков в страну
Помпео приветствовал возвращение главы белорусских католиков в страну
Госсекретарь США Майк Помпео поприветствовал возвращение из Польши в Белоруссию главы Римско-католической церкви (РКЦ) в республике митрополита... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T11:37
2020-12-28T11:37
2020-12-28T11:37
религия и мировоззрение
майк помпео
новости - религия и мировоззрение
александр лукашенко
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео поприветствовал возвращение из Польши в Белоруссию главы Римско-католической церкви (РКЦ) в республике митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича."Рад в связи с тем, что власти Белоруссии разрешили архиепископу Кондрусевичу, главе Римско-католической церкви в Белоруссии, вернуться домой к своей пастве. Это победа для свободы вероисповедания. С возвращением, архиепископ!" - написал Помпео в Twitter.В четверг в Белоруссию из Польши после почти четырех месяцев вынужденного отсутствия вернулся архиепископ Кондрусевич. Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что президент республики Александр Лукашенко из уважения к папе Римскому поручил найти решение ситуации, связанной с католическим иерархом.Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщал, что паспорт иерарха признан недействительным, из-за чего он не мог вернуться домой из Польши. В МВД заявляли РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у Кондрусевича иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. Лукашенко заявлял, что глава католиков "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".
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майк помпео, новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео поприветствовал возвращение из Польши в Белоруссию главы Римско-католической церкви (РКЦ) в республике митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича.
"Рад в связи с тем, что власти Белоруссии разрешили архиепископу Кондрусевичу, главе Римско-католической церкви в Белоруссии, вернуться домой к своей пастве. Это победа для свободы вероисповедания. С возвращением, архиепископ!" - написал Помпео в Twitter.
В четверг в Белоруссию из Польши после почти четырех месяцев вынужденного отсутствия вернулся архиепископ Кондрусевич. Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что президент республики Александр Лукашенко из уважения к папе Римскому поручил найти решение ситуации, связанной с католическим иерархом.
Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщал, что паспорт иерарха признан недействительным, из-за чего он не мог вернуться домой из Польши. В МВД заявляли РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у Кондрусевича иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. Лукашенко заявлял, что глава католиков "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".