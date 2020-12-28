https://ria.ru/20201228/knigi-1591183518.html
Путин поручил признать отдельные книжные магазины соцпредприятиями
Путин поручил признать отдельные книжные магазины соцпредприятиями
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину на год обеспечить признание организаций книжной торговли, реализующих книжную продукцию для детей и юношества, а... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:44
2020-12-28T10:44
2020-12-28T10:44
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину на год обеспечить признание организаций книжной торговли, реализующих книжную продукцию для детей и юношества, а также учебную и справочную литературу в качестве социальных предприятий, говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля."Принять меры, обеспечивающие признание на период с 2021 по 2022 год организаций книжной торговли, специализирующихся на реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы и являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в качестве социальных предприятий", - говорится в документе.Срок исполнения поручения – 31 мая 2021 года.
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книги, новости культуры, владимир путин
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину на год обеспечить признание организаций книжной торговли, реализующих книжную продукцию для детей и юношества, а также учебную и справочную литературу в качестве социальных предприятий, говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.
"Принять меры, обеспечивающие признание на период с 2021 по 2022 год организаций книжной торговли, специализирующихся на реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы и являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в качестве социальных предприятий", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения – 31 мая 2021 года.