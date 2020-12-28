https://ria.ru/20201228/kniga-1591266650.html

Книга из морозилки: "Снегурочка" сибирского микроминиатюриста

Книга из морозилки: "Снегурочка" сибирского микроминиатюриста

Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создал к Новому году, возможно, самую холодную книгу на свете. Работа мастера — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:05

2020-12-28T18:05

2020-12-28T18:05

новый год—2021

фото

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Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создал к Новому году, возможно, самую холодную книгу на свете. Работа мастера — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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