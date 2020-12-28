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Книга из морозилки: "Снегурочка" сибирского микроминиатюриста
Книга из морозилки: "Снегурочка" сибирского микроминиатюриста
Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создал к Новому году, возможно, самую холодную книгу на свете. Работа мастера — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:05
2020-12-28T18:05
новый год—2021
фото
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Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создал к Новому году, возможно, самую холодную книгу на свете. Работа мастера — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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60
фото, фото

Книга из морозилки: "Снегурочка" сибирского микроминиатюриста

18:05 28.12.2020
 
Читать ria.ru в
Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создал к Новому году, возможно, самую холодную книгу на свете. Работа мастера — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В новой миниатюрной книге Анатолия Коненко все страницы — ледяные.

Художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создает миниатюрную книгу с текстом русской народной сказки Снегурочка, все страницы которой ледяные
1 из 10

В новой миниатюрной книге Анатолия Коненко все страницы — ледяные.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

На листах размером 40х55 миллиметров напечатана сказка "Снегурочка".

Созданная художником-микроминиатюристом Анатолием Коненко миниатюрная книга с текстом русской народной сказки Снегурочка, все страницы которой ледяные
2 из 10

На листах размером 40х55 миллиметров напечатана сказка "Снегурочка".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Рабочее место художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко.

Рабочее место художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко, создавшего миниатюрную книгу с текстом русской народной сказки Снегурочка, все страницы которой ледяные
3 из 10

Рабочее место художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Читать книгу получится только при помощи лупы, а листать — в перчатках (иначе растает).

Художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создает миниатюрную книгу с текстом русской народной сказки Снегурочка, все страницы которой ледяные
4 из 10

Читать книгу получится только при помощи лупы, а листать — в перчатках (иначе растает).

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Для создания страниц мастер растапливал лед, а воду заливал в специальные формочки.

Художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создает миниатюрную книгу с текстом русской народной сказки Снегурочка, все страницы которой ледяные
5 из 10

Для создания страниц мастер растапливал лед, а воду заливал в специальные формочки.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Готовую книгу приходится хранить в морозилке.

Художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создает миниатюрную книгу с текстом русской народной сказки Снегурочка, все страницы которой ледяные
6 из 10

Готовую книгу приходится хранить в морозилке.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Анатолий Коненко — автор нескольких миниатюр, попавших в книгу рекордов Гиннесса, в том числе самого маленького издания в мире.

Художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создает миниатюрную книгу с текстом русской народной сказки Снегурочка, все страницы которой ледяные
7 из 10

Анатолий Коненко — автор нескольких миниатюр, попавших в книгу рекордов Гиннесса, в том числе самого маленького издания в мире.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Всего художник издал более 200 наименований миниатюрных книг.

Художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создает миниатюрную книгу с текстом русской народной сказки Снегурочка, все страницы которой ледяные
8 из 10

Всего художник издал более 200 наименований миниатюрных книг.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Среди других его работ —подкованная блоха, караван верблюдов в игольном ушке и ювелирные украшения для насекомых.

Художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создает миниатюрную книгу с текстом русской народной сказки Снегурочка, все страницы которой ледяные
9 из 10

Среди других его работ —подкованная блоха, караван верблюдов в игольном ушке и ювелирные украшения для насекомых.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Ледяная книга "Снегурочка", созданная Анатолием Коненко.

Созданная художником-микроминиатюристом Анатолием Коненко миниатюрная книга с текстом русской народной сказки Снегурочка, все страницы которой ледяные
10 из 10

Ледяная книга "Снегурочка", созданная Анатолием Коненко.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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