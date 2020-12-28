Книга из морозилки: "Снегурочка" сибирского микроминиатюриста
В новой миниатюрной книге Анатолия Коненко все страницы — ледяные.
В новой миниатюрной книге Анатолия Коненко все страницы — ледяные.
На листах размером 40х55 миллиметров напечатана сказка "Снегурочка".
На листах размером 40х55 миллиметров напечатана сказка "Снегурочка".
Рабочее место художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко.
Рабочее место художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко.
Читать книгу получится только при помощи лупы, а листать — в перчатках (иначе растает).
Читать книгу получится только при помощи лупы, а листать — в перчатках (иначе растает).
Для создания страниц мастер растапливал лед, а воду заливал в специальные формочки.
Для создания страниц мастер растапливал лед, а воду заливал в специальные формочки.
Готовую книгу приходится хранить в морозилке.
Анатолий Коненко — автор нескольких миниатюр, попавших в книгу рекордов Гиннесса, в том числе самого маленького издания в мире.
Анатолий Коненко — автор нескольких миниатюр, попавших в книгу рекордов Гиннесса, в том числе самого маленького издания в мире.
Всего художник издал более 200 наименований миниатюрных книг.
Всего художник издал более 200 наименований миниатюрных книг.
Среди других его работ —подкованная блоха, караван верблюдов в игольном ушке и ювелирные украшения для насекомых.
Среди других его работ —подкованная блоха, караван верблюдов в игольном ушке и ювелирные украшения для насекомых.
Ледяная книга "Снегурочка", созданная Анатолием Коненко.
Ледяная книга "Снегурочка", созданная Анатолием Коненко.