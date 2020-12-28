https://ria.ru/20201228/kino-1591233398.html

Вячеслав Тельнов покинул пост главы Фонда кино

Вячеслав Тельнов покинул пост главы Фонда кино

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов сообщил РИА Новости, что покинул пост по собственному желанию. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:59

2020-12-28T14:59

2020-12-28T15:06

госфильмофонд рф

культура

вячеслав тельнов

фонд кино

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов сообщил РИА Новости, что покинул пост по собственному желанию."Я с 25 декабря уволился по собственному желанию. Просто ушел, никакой подоплеки", - сообщил Тельнов.Он добавил, что пока не может сказать, чем будет заниматься.Тельнов с марта 2011 года по январь 2018 был директором департамента кинематографии министерства культуры РФ. В январе 2018 года занял пост генерального директора Госфильмофонда. 8 ноября 2018 года был назначен исполнительным директором Фонда кино. Тельнов был продюсером фильмов "Афганский излом" (1991), "Год собаки" (1994), "Русский транзит" (1994), "Хрусталев, машину!" (1998) и других.

https://ria.ru/20200821/kino-1576085564.html

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госфильмофонд рф, вячеслав тельнов, фонд кино