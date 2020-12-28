https://ria.ru/20201228/kino-1591176330.html

Путин поручил представить предложения о поддержке кинематографистов

Путин поручил представить предложения о поддержке кинематографистов

Президент России Владимир Путин поручил до 25 марта представить предложения о господдержке кинематографистов, призванной смягчить последствия ограничений из-за... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T09:56

2020-12-28T09:56

2020-12-28T10:09

культура

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 25 марта представить предложения о господдержке кинематографистов, призванной смягчить последствия ограничений из-за коронавируса, сообщается на сайте Кремля."Представить предложения об оказании государственной поддержки в 2021 и 2022 годах российским организациям кинематографии, осуществляющим на постоянной основе показ национальных фильмов в Российской Федерации, в целях смягчения последствий ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин