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Путин поручил представить предложения о поддержке кинематографистов
Путин поручил представить предложения о поддержке кинематографистов
Президент России Владимир Путин поручил до 25 марта представить предложения о господдержке кинематографистов, призванной смягчить последствия ограничений из-за... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T09:56
2020-12-28T09:56
2020-12-28T10:09
культура
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 25 марта представить предложения о господдержке кинематографистов, призванной смягчить последствия ограничений из-за коронавируса, сообщается на сайте Кремля."Представить предложения об оказании государственной поддержки в 2021 и 2022 годах российским организациям кинематографии, осуществляющим на постоянной основе показ национальных фильмов в Российской Федерации, в целях смягчения последствий ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, владимир путин