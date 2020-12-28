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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/khakery-1591238123.html
Хакеры Lazarus атаковали разработчиков вакцины от COVID-19
Хакеры Lazarus атаковали разработчиков вакцины от COVID-19
Хакерская группировка Lazarus атаковала разработчиков вакцины от коронавируса - министерство здравоохранения и фармацевтическую компанию в одной из стран Азии,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:19
2020-12-28T15:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
лаборатория касперского
азия
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Хакерская группировка Lazarus атаковала разработчиков вакцины от коронавируса - министерство здравоохранения и фармацевтическую компанию в одной из стран Азии, сообщает "Лаборатория Касперского".Атака на производителя вакцины, по данным экспертов, стартовала 25 сентября и проводилась с применением зловреда Bookcode. Оба зловреда позволяют получать злоумышленникам контроль над зараженным устройством. "Лаборатория Касперского" продолжает расследование."Эти два инцидента демонстрируют, что Lazarus занимается сбором данных, имеющих отношение к COVID-19, хотя в первую очередь группа известна своими финансовыми интересами. Организаторы сложных атак мыслят стратегически и могут не ограничиваться одним направлением деятельности. Всем компаниям, имеющим отношение к разработке и внедрению вакцины, следует быть максимально готовыми к отражению кибератак", — прокомментировал эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" в азиатском регионе Сёнгсу Парк.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, лаборатория касперского, азия, в мире

Хакеры Lazarus атаковали разработчиков вакцины от COVID-19

15:19 28.12.2020
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Хакерская группировка Lazarus атаковала разработчиков вакцины от коронавируса - министерство здравоохранения и фармацевтическую компанию в одной из стран Азии, сообщает "Лаборатория Касперского".
"Два Windows-сервера государственного учреждения были скомпрометированы 27 октября с помощью сложного вредоносного ПО, известного "Лаборатории Касперского" как wAgent. Заражение производилось по той же схеме, что ранее применялась группой Lazarus для проникновения в сети криптовалютных компаний", - говорится в сообщении.
Атака на производителя вакцины, по данным экспертов, стартовала 25 сентября и проводилась с применением зловреда Bookcode. Оба зловреда позволяют получать злоумышленникам контроль над зараженным устройством. "Лаборатория Касперского" продолжает расследование.
"Эти два инцидента демонстрируют, что Lazarus занимается сбором данных, имеющих отношение к COVID-19, хотя в первую очередь группа известна своими финансовыми интересами. Организаторы сложных атак мыслят стратегически и могут не ограничиваться одним направлением деятельности. Всем компаниям, имеющим отношение к разработке и внедрению вакцины, следует быть максимально готовыми к отражению кибератак", — прокомментировал эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" в азиатском регионе Сёнгсу Парк.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛаборатория КасперскогоАзияВ мире
 
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