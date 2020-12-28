Хакеры Lazarus атаковали разработчиков вакцины от COVID-19
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Хакерская группировка Lazarus атаковала разработчиков вакцины от коронавируса - министерство здравоохранения и фармацевтическую компанию в одной из стран Азии, сообщает "Лаборатория Касперского".
"Два Windows-сервера государственного учреждения были скомпрометированы 27 октября с помощью сложного вредоносного ПО, известного "Лаборатории Касперского" как wAgent. Заражение производилось по той же схеме, что ранее применялась группой Lazarus для проникновения в сети криптовалютных компаний", - говорится в сообщении.
Атака на производителя вакцины, по данным экспертов, стартовала 25 сентября и проводилась с применением зловреда Bookcode. Оба зловреда позволяют получать злоумышленникам контроль над зараженным устройством. "Лаборатория Касперского" продолжает расследование.
"Эти два инцидента демонстрируют, что Lazarus занимается сбором данных, имеющих отношение к COVID-19, хотя в первую очередь группа известна своими финансовыми интересами. Организаторы сложных атак мыслят стратегически и могут не ограничиваться одним направлением деятельности. Всем компаниям, имеющим отношение к разработке и внедрению вакцины, следует быть максимально готовыми к отражению кибератак", — прокомментировал эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" в азиатском регионе Сёнгсу Парк.
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