https://ria.ru/20201228/ketodieta-1591249772.html
Кетодиета: все о принципах, плюсах и противопоказаниях
Кетодиета: все о принципах, плюсах и противопоказаниях
Кетогенная диета — это низкоуглеводный режим питания с высоким содержанием жиров. О принципах, достоинствах и недостатках — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:32
2020-12-28T16:32
2020-12-28T16:32
здоровый образ жизни (зож)
витамины
диета
питание
продукты
общество
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Кетогенная диета — это низкоуглеводный режим питания с высоким содержанием жиров. О принципах, достоинствах и недостатках — в материале РИА Новости. Кетодиета была разработана в 20-е годы прошлого столетия для лечения эпилепсии, однако позже ее стали применять и против ожирения. В ее основе лежит пища с высоким содержанием жиров и белков, а количество углеводов резко сокращается — ежедневно их можно употреблять не более 40 грамм. При этом 60-70% калорий поступает из жиров, а 20-30% приходится на белок. В задачу кетогенной диеты входит переключение организма на получение энергии именно из этих питательных веществ, а не из глюкозы. Когда он перестает ее получать, печень начинает преобразовывать жир в кетоновые тела, которые становятся новым источником топлива. Процесс, который называется кетоз — это приспособительная реакция организма на отсутствие в пище углеводов. Также за счет этого снижается выработка инсулина и вместе с ним отложения жиров.За полгода такого режима питания можно сбросить от 3,2 до 12 кг, но это зависит от особенностей организма. Преимущества кетодиетыСчитается, что рацион кетодиеты является одним из самых эффективных для снижения веса. Он не предполагает жесткого подсчета калорий, а питательные продукты насыщают надолго, что помогает избегать срывов. Также он благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и пищеварения. При сравнительно разнообразном меню процесс похудения происходит довольно быстро, а аппетит становится меньше. Помимо этого повышается физическая сила, работоспособность и концентрация внимания, появляется больше энергии, лучше работает нервная система. Снижается уровень глюкозы, поэтому такой рацион может является одним из механизмов контроля сахарного диабета второго типа. Он также полезен при эпилепсии у детей — по некоторым данным, всего за полгода частота приступов может сократиться на 90%.Недостатки кетодиетыНекоторые специалисты отмечают, что кетопитание является несбалансированным, поэтому может навредить здоровью, а также не рекомендуют его людям с расстройствами обменных процессов, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта и при подагре. Хотя, по словам диетолога, чаще всего обострения подагры не происходит, потому что кетоны имеют противовоспалительный эффект. Если есть неполадки с надпочечниками, то сначала их нужно восстановить и только потом садиться на такую диету. Также при переходе на нее могут появиться слабость, упадок сил и головные боли. Это состояние связано с так называемым "кето-гриппом", с которым сталкиваются многие худеющие.Меню на неделю для кетодиетыКеторецепты могут включать множество продуктов, за счет чего рацион не будет однообразным. Примерное меню на семь дней может выглядеть так: День первый:День второй:День третий:День четвертый:День пятый:День шестой:День седьмой:Для составления индивидуального рациона следует обратиться к диетологу.Продукты, которые разрешены на кетодиетеКетоменю включает разнообразные продукты: Из напитков разрешены вода, ее нужно пить в достаточном количестве, чай и кофе без сахара. Продукты, которые должны быть ограничены на кетодиетеКетоновый режим питания запрещает хлебобулочные изделия, сладкое, картофель, кукурузу, свеклу, мед, шоколад, макароны, фрукты — бананы, виноград, грушу, абрикос, персики, а также подслащенные напитки, зерновые продукты и бобовые.
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здоровый образ жизни (зож), витамины, диета, питание, продукты, общество
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Кетогенная диета — это низкоуглеводный режим питания с высоким содержанием жиров. О принципах, достоинствах и недостатках — в материале РИА Новости.
Кетодиета была разработана в 20-е годы прошлого столетия для лечения эпилепсии, однако позже ее стали применять и против ожирения. В ее основе лежит пища с высоким содержанием жиров и белков, а количество углеводов резко сокращается — ежедневно их можно употреблять не более 40 грамм. При этом 60-70% калорий поступает из жиров, а 20-30% приходится на белок. В задачу кетогенной диеты входит переключение организма на получение энергии именно из этих питательных веществ, а не из глюкозы. Когда он перестает ее получать, печень начинает преобразовывать жир в кетоновые тела, которые становятся новым источником топлива. Процесс, который называется кетоз — это приспособительная реакция организма на отсутствие в пище углеводов. Также за счет этого снижается выработка инсулина и вместе с ним отложения жиров.
"Кетогенная диета дает организму жир и белок в достаточном количестве для того, чтобы клетки делились и получали все необходимое, — рассказал РИА Новости врач-диетолог Сергей Клименков. — Также энергия жиров гораздо выше, чем энергия углеводов — они "горят" очень быстро, поэтому развивается зависимость. Заходя в кетоз, вы становитесь независимым от еды, и вам достаточно всего двух или даже одной порции пищи в день. Происходит это потому, что энергия жиров очень мощная".
За полгода такого режима питания можно сбросить от 3,2 до 12 кг, но это зависит от особенностей организма.
Преимущества кетодиеты
Считается, что рацион кетодиеты является одним из самых эффективных для снижения веса. Он не предполагает жесткого подсчета калорий, а питательные продукты насыщают надолго, что помогает избегать срывов. Также он благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и пищеварения. При сравнительно разнообразном меню процесс похудения происходит довольно быстро, а аппетит становится меньше.
"Самая большая польза кетогенной диеты состоит в том, что она убирает метаболический синдром и инсулинорезистентность. Сейчас в пище человека около 60% углеводов, и из-за этого появляются такие заболевания, как инфаркты, инсульты, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Когда назначается кетодиета, мы убираем все углеводы, благодаря этому уходят такие сложные заболевания, которые были перечислены выше. Также она помогает бороться с инсулинорезистентностью, из-за которой люди набирают вес", — добавил специалист.
Помимо этого повышается физическая сила, работоспособность и концентрация внимания, появляется больше энергии, лучше работает нервная система. Снижается уровень глюкозы, поэтому такой рацион может является одним из механизмов контроля сахарного диабета второго типа. Он также полезен при эпилепсии у детей — по некоторым данным, всего за полгода частота приступов может сократиться на 90%.
Недостатки кетодиеты
Некоторые специалисты отмечают, что кетопитание является несбалансированным, поэтому может навредить здоровью, а также не рекомендуют его людям с расстройствами обменных процессов, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта и при подагре. Хотя, по словам диетолога, чаще всего обострения подагры не происходит, потому что кетоны имеют противовоспалительный эффект.
"Бывают случаи, когда нужно совсем чуть-чуть углеводов добавить и поднять до 50 грамм, чтобы убрать проблемы с щитовидной железой", — прокомментировал Клименков проблемы с эндокринной системой во время кетодиеты.
Если есть неполадки с надпочечниками, то сначала их нужно восстановить и только потом садиться на такую диету. Также при переходе на нее могут появиться слабость, упадок сил и головные боли. Это состояние связано с так называемым "кето-гриппом", с которым сталкиваются многие худеющие.
"Вреда как такового нет от кетодиеты, просто не все клетки могут питаться только жирами, — подчеркнул врач-диетолог. — Некоторые клетки питаются исключительно глюкозой, однако она вырабатывается в организме в достаточном количестве посредством глюконеогенеза. Единственное, если у человека много проблем с желудочно-кишечным трактом, когда он плохо работает, в кетоз заходить сложнее и дольше. Однако организм очень хорошо отзывается на кетодиету".
Меню на неделю для кетодиеты
Кеторецепты могут включать множество продуктов,
за счет чего рацион не будет однообразным. Примерное меню на семь дней может выглядеть так:
День первый:
—завтрак: омлет с грибами, чай без сахара;
—обед: куриный суп, бифштекс, салат с авокадо и зеленью;
—полдник: орехи;
—ужин: запеченная курица с брокколи.
День второй:
—завтрак: яичница, кофе без сахара;
—обед: рыбная котлета, яйцо;
—полдник: салат из помидоров и огурцов;
—ужин: кетосырники со сметаной.
День третий:
—завтрак: два отварных яйца, зеленый чай;
—обед: стейк с цветной капустой, фаршированные сыром грибы;
—полдник: салат;
—ужин: голубцы.
День четвертый:
—завтрак: кетоблины и травяной чай;
—обед: рыбная уха, салат “Цезарь”;
—полдник: орехи;
—ужин: мясной салат.
День пятый:
—завтрак: кетокаша с орехами;
—обед: отварная курица, брокколи на пару;
—полдник: запеканка
—ужин: красная рыба на пару, салат из овощей.
День шестой:
—завтрак: запеканка с грибами, чай;
—обед: рыбное филе, фаршированный сладкий перец;
—полдник: авокадо;
—ужин: запеченная в сливочном соусе курица.
День седьмой:
—завтрак: тост с ветчиной и сыром;
—обед: мясной салат, куриный бульон;
—полдник: авокадо или яйцо;
—ужин: свиные отбивные на кокосовом масле с брокколи на пару.
Для составления индивидуального рациона следует обратиться к диетологу.
Продукты, которые разрешены на кетодиете
Кетоменю включает разнообразные продукты:
—мясо — говядина, телятина, баранина;
—птица — курица и индейка;
—рыба;
—авокадо;
—орехи;
—растительные жиры;
—яйца;
—некрахмалистые овощи;
—зелень — сельдерей, эстрагон, базилик.
Из напитков разрешены вода, ее нужно пить в достаточном количестве, чай и кофе без сахара.
Продукты, которые должны быть ограничены на кетодиете
Кетоновый режим питания запрещает хлебобулочные изделия, сладкое, картофель, кукурузу, свеклу, мед, шоколад, макароны, фрукты — бананы, виноград, грушу, абрикос, персики, а также подслащенные напитки, зерновые продукты и бобовые.