https://ria.ru/20201228/ketodieta-1591249772.html

Кетодиета: все о принципах, плюсах и противопоказаниях

Кетодиета: все о принципах, плюсах и противопоказаниях

Кетогенная диета — это низкоуглеводный режим питания с высоким содержанием жиров. О принципах, достоинствах и недостатках — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:32

2020-12-28T16:32

2020-12-28T16:32

здоровый образ жизни (зож)

витамины

диета

питание

продукты

общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Кетогенная диета — это низкоуглеводный режим питания с высоким содержанием жиров. О принципах, достоинствах и недостатках — в материале РИА Новости. Кетодиета была разработана в 20-е годы прошлого столетия для лечения эпилепсии, однако позже ее стали применять и против ожирения. В ее основе лежит пища с высоким содержанием жиров и белков, а количество углеводов резко сокращается — ежедневно их можно употреблять не более 40 грамм. При этом 60-70% калорий поступает из жиров, а 20-30% приходится на белок. В задачу кетогенной диеты входит переключение организма на получение энергии именно из этих питательных веществ, а не из глюкозы. Когда он перестает ее получать, печень начинает преобразовывать жир в кетоновые тела, которые становятся новым источником топлива. Процесс, который называется кетоз — это приспособительная реакция организма на отсутствие в пище углеводов. Также за счет этого снижается выработка инсулина и вместе с ним отложения жиров.За полгода такого режима питания можно сбросить от 3,2 до 12 кг, но это зависит от особенностей организма. Преимущества кетодиетыСчитается, что рацион кетодиеты является одним из самых эффективных для снижения веса. Он не предполагает жесткого подсчета калорий, а питательные продукты насыщают надолго, что помогает избегать срывов. Также он благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и пищеварения. При сравнительно разнообразном меню процесс похудения происходит довольно быстро, а аппетит становится меньше. Помимо этого повышается физическая сила, работоспособность и концентрация внимания, появляется больше энергии, лучше работает нервная система. Снижается уровень глюкозы, поэтому такой рацион может является одним из механизмов контроля сахарного диабета второго типа. Он также полезен при эпилепсии у детей — по некоторым данным, всего за полгода частота приступов может сократиться на 90%.Недостатки кетодиетыНекоторые специалисты отмечают, что кетопитание является несбалансированным, поэтому может навредить здоровью, а также не рекомендуют его людям с расстройствами обменных процессов, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта и при подагре. Хотя, по словам диетолога, чаще всего обострения подагры не происходит, потому что кетоны имеют противовоспалительный эффект. Если есть неполадки с надпочечниками, то сначала их нужно восстановить и только потом садиться на такую диету. Также при переходе на нее могут появиться слабость, упадок сил и головные боли. Это состояние связано с так называемым "кето-гриппом", с которым сталкиваются многие худеющие.Меню на неделю для кетодиетыКеторецепты могут включать множество продуктов, за счет чего рацион не будет однообразным. Примерное меню на семь дней может выглядеть так: День первый:День второй:День третий:День четвертый:День пятый:День шестой:День седьмой:Для составления индивидуального рациона следует обратиться к диетологу.Продукты, которые разрешены на кетодиетеКетоменю включает разнообразные продукты: Из напитков разрешены вода, ее нужно пить в достаточном количестве, чай и кофе без сахара. Продукты, которые должны быть ограничены на кетодиетеКетоновый режим питания запрещает хлебобулочные изделия, сладкое, картофель, кукурузу, свеклу, мед, шоколад, макароны, фрукты — бананы, виноград, грушу, абрикос, персики, а также подслащенные напитки, зерновые продукты и бобовые.

https://ria.ru/20200128/1563973468.html

https://ria.ru/20200124/1563824122.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/dieta-1590799301.html

https://ria.ru/20201224/grechka-1590769473.html

https://ria.ru/20201224/dieta-1590764680.html

https://ria.ru/20201224/dieta-1590758422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), витамины, диета, питание, продукты, общество