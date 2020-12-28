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В Казани в отделе полиции обнаружили тело дознавателя
В Казани в отделе полиции обнаружили тело дознавателя
Тело дознавателя обнаружено в казанском отделе полиции "Юдино", МВД по Татарстану проводит проверку обстоятельств смерти полицейского, сообщили в МВД. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T19:51
2020-12-28T19:51
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 28 дек - РИА Новости. Тело дознавателя обнаружено в казанском отделе полиции "Юдино", МВД по Татарстану проводит проверку обстоятельств смерти полицейского, сообщили в МВД."Двадцать седьмого декабря в отделе полиции "Юдино" УМВД России по Казани обнаружено тело дознавателя. Для проведения всесторонней проверки и установления обстоятельств происшествия в МВД по Республике Татарстан создана и работает специальная комиссия", - говорится в сообщении.По информации местных СМИ, тело 23-летнего полицейского было обнаружено вечером в воскресенье, рядом была предсмертная записка, содержание которой не разглашается.
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республика татарстан (татарстан)
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республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

В Казани в отделе полиции обнаружили тело дознавателя

19:51 28.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 28 дек - РИА Новости. Тело дознавателя обнаружено в казанском отделе полиции "Юдино", МВД по Татарстану проводит проверку обстоятельств смерти полицейского, сообщили в МВД.
"Двадцать седьмого декабря в отделе полиции "Юдино" УМВД России по Казани обнаружено тело дознавателя. Для проведения всесторонней проверки и установления обстоятельств происшествия в МВД по Республике Татарстан создана и работает специальная комиссия", - говорится в сообщении.
По информации местных СМИ, тело 23-летнего полицейского было обнаружено вечером в воскресенье, рядом была предсмертная записка, содержание которой не разглашается.
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