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В Казани в отделе полиции обнаружили тело дознавателя
В Казани в отделе полиции обнаружили тело дознавателя
Тело дознавателя обнаружено в казанском отделе полиции "Юдино", МВД по Татарстану проводит проверку обстоятельств смерти полицейского, сообщили в МВД. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T19:51
2020-12-28T19:51
2020-12-28T19:51
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казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 28 дек - РИА Новости. Тело дознавателя обнаружено в казанском отделе полиции "Юдино", МВД по Татарстану проводит проверку обстоятельств смерти полицейского, сообщили в МВД."Двадцать седьмого декабря в отделе полиции "Юдино" УМВД России по Казани обнаружено тело дознавателя. Для проведения всесторонней проверки и установления обстоятельств происшествия в МВД по Республике Татарстан создана и работает специальная комиссия", - говорится в сообщении.По информации местных СМИ, тело 23-летнего полицейского было обнаружено вечером в воскресенье, рядом была предсмертная записка, содержание которой не разглашается.
https://ria.ru/20201222/suitsid-1590403542.html
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республика татарстан (татарстан), казань, происшествия