https://ria.ru/20201228/kazan-1591294823.html

В Казани в отделе полиции обнаружили тело дознавателя

В Казани в отделе полиции обнаружили тело дознавателя

Тело дознавателя обнаружено в казанском отделе полиции "Юдино", МВД по Татарстану проводит проверку обстоятельств смерти полицейского, сообщили в МВД. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T19:51

2020-12-28T19:51

2020-12-28T19:51

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

КАЗАНЬ, 28 дек - РИА Новости. Тело дознавателя обнаружено в казанском отделе полиции "Юдино", МВД по Татарстану проводит проверку обстоятельств смерти полицейского, сообщили в МВД."Двадцать седьмого декабря в отделе полиции "Юдино" УМВД России по Казани обнаружено тело дознавателя. Для проведения всесторонней проверки и установления обстоятельств происшествия в МВД по Республике Татарстан создана и работает специальная комиссия", - говорится в сообщении.По информации местных СМИ, тело 23-летнего полицейского было обнаружено вечером в воскресенье, рядом была предсмертная записка, содержание которой не разглашается.

https://ria.ru/20201222/suitsid-1590403542.html

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), казань, происшествия