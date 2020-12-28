Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/karantin-1591232731.html
Британские туристы сбежали с курорта в Швейцарии, где были на карантине
Британские туристы сбежали с курорта в Швейцарии, где были на карантине
Около 200 туристов из Великобритании сбежали с горнолыжного курорта в швейцарском городе Вербье, где их поместили на карантин из-за нового штамма коронавируса,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:57
2020-12-28T14:57
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
новости - туризм
великобритания
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/27112/60/271126047_0:65:1199:739_1920x0_80_0_0_0376df3c9313dacda15cbe5914dafa74.jpg
ЛОНДОН, 28 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Около 200 туристов из Великобритании сбежали с горнолыжного курорта в швейцарском городе Вербье, где их поместили на карантин из-за нового штамма коронавируса, сообщает телеканал Sky News.Около 200 из 420 британцев, помещенных на карантин в Швейцарии, "под покровом ночи сбежали" с горнолыжного курорта, где им оставалось более недели быть на самоизоляции.Ранее Швейцария ввела обязательный 10-дневный карантин для прибывающих из Великобритании в связи с быстрым распространением коронавируса, а также с 20 декабря ввела запрет на въезд из Великобритании из-за нового штамма COVID-19.Однако с 23 декабря власти Швейцарии разрешили полеты из Великобритании в канун Рождества, чем и воспользовались туристы.Как передают швейцарские СМИ, некоторые из прибывших на курорт британцев немедленно уехали, когда узнали, что им предстоит провести 10 дней на самоизоляции. Однако большая часть туристов осталась и, проведя один день на карантине, решилась на побег.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/samoizolyatsiya-1590938255.html
великобритания
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/27112/60/271126047_65:0:1136:803_1920x0_80_0_0_5446744399dd521157f9ff38efbbc951.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый штамм коронавируса в британии, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, великобритания, швейцария, в мире

Британские туристы сбежали с курорта в Швейцарии, где были на карантине

14:57 28.12.2020
 
© Flickr / Alex GrechmanКурортная деревушка Вербье в швейцарских Альпах
Курортная деревушка Вербье в швейцарских Альпах - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Flickr / Alex Grechman
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 28 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Около 200 туристов из Великобритании сбежали с горнолыжного курорта в швейцарском городе Вербье, где их поместили на карантин из-за нового штамма коронавируса, сообщает телеканал Sky News.
Около 200 из 420 британцев, помещенных на карантин в Швейцарии, "под покровом ночи сбежали" с горнолыжного курорта, где им оставалось более недели быть на самоизоляции.
Ранее Швейцария ввела обязательный 10-дневный карантин для прибывающих из Великобритании в связи с быстрым распространением коронавируса, а также с 20 декабря ввела запрет на въезд из Великобритании из-за нового штамма COVID-19.
Однако с 23 декабря власти Швейцарии разрешили полеты из Великобритании в канун Рождества, чем и воспользовались туристы.
Зона паспортного контроля - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 15:30Распространение нового коронавируса
Россия ввела карантин на 14 дней для прибывших из Великобритании
Как передают швейцарские СМИ, некоторые из прибывших на курорт британцев немедленно уехали, когда узнали, что им предстоит провести 10 дней на самоизоляции. Однако большая часть туристов осталась и, проведя один день на карантине, решилась на побег.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - ТуризмВеликобританияШвейцарияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:08Названы самые популярные города России у туристов с детьми
16:07Голикова заявила о "ковид-диссидентах" в правительстве
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
15:52Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
15:51Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга
15:51Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
15:45Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
15:45Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
15:42Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом
15:38Росрыболовство назвало основные версии ЧП с траулером "Онега"
15:35Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани
15:35Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома
15:34В Крыму назвали разрыв Украины с "русским миром" смертельным номером
15:34ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
15:34Депутат Госдумы предложил ряд преференций для вакцинированных от COVID-19
15:29Голикова призвала бросить все силы на борьбу с пандемией
Лента новостейМолния