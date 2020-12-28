https://ria.ru/20201228/karantin-1591232731.html

Британские туристы сбежали с курорта в Швейцарии, где были на карантине

Британские туристы сбежали с курорта в Швейцарии, где были на карантине

Около 200 туристов из Великобритании сбежали с горнолыжного курорта в швейцарском городе Вербье, где их поместили на карантин из-за нового штамма коронавируса,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:57

2020-12-28T14:57

2020-12-28T14:57

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

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ЛОНДОН, 28 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Около 200 туристов из Великобритании сбежали с горнолыжного курорта в швейцарском городе Вербье, где их поместили на карантин из-за нового штамма коронавируса, сообщает телеканал Sky News.Около 200 из 420 британцев, помещенных на карантин в Швейцарии, "под покровом ночи сбежали" с горнолыжного курорта, где им оставалось более недели быть на самоизоляции.Ранее Швейцария ввела обязательный 10-дневный карантин для прибывающих из Великобритании в связи с быстрым распространением коронавируса, а также с 20 декабря ввела запрет на въезд из Великобритании из-за нового штамма COVID-19.Однако с 23 декабря власти Швейцарии разрешили полеты из Великобритании в канун Рождества, чем и воспользовались туристы.Как передают швейцарские СМИ, некоторые из прибывших на курорт британцев немедленно уехали, когда узнали, что им предстоит провести 10 дней на самоизоляции. Однако большая часть туристов осталась и, проведя один день на карантине, решилась на побег.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/samoizolyatsiya-1590938255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, великобритания, швейцария, в мире