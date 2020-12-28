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Кадыров сообщил о гибели полицейского при нападении террористов в Грозном
Кадыров сообщил о гибели полицейского при нападении террористов в Грозном
Причиной стрельбы в центре Грозного стало нападение двух террористов с ножами на сотрудников патрульно-постовой службы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:50
2020-12-28T16:50
2020-12-28T17:33
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
грозный
происшествия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Причиной стрельбы в центре Грозного стало нападение двух террористов с ножами на сотрудников патрульно-постовой службы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он уточнил, что злоумышленники хотели отобрать у полицейских оружие. "Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены. Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Его состояние стабильное. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Как заявил руководитель республики, личности бандитов известны: это два брата, уроженцы Ингушетии, которые в 2012 году переехали в Чечню "и работали в одной из пекарен". Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника правоохранительных органов. По его словам, нападавшие — "сопляки без идеи и совести, которые не видели войны".
грозный
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Кадры с места стрельбы в Грозном
В Грозном неизвестные напали на сотрудников ППС. По предварительным данным, один сотрудник постовой службы скончался.
2020-12-28T16:50
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РИА Новости
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чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, грозный, происшествия