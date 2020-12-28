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"Неверленд" Майкла Джексона продали в пять раз дешевле заявленной цены
"Неверленд" Майкла Джексона продали в пять раз дешевле заявленной цены
Ранчо Майкла Джексона "Неверленд" было продано за 22 миллиона долларов, что на 78 миллионов дешевле изначальной стоимости, заявленной в 2016 году, сообщает The... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T00:31
2020-12-28T00:31
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Ранчо Майкла Джексона "Неверленд" было продано за 22 миллиона долларов, что на 78 миллионов дешевле изначальной стоимости, заявленной в 2016 году, сообщает The Wall Street Journal. Поместье площадью чуть более тысячи гектаров находится в США недалеко от Санта-Барбары. Его купил Рональд Беркл, миллиардер, который специализируются на слияниях и поглощениях на американских рынках.В 2016 году особняк выставили на продажу за 100 миллионов долларов, на следующий год цена упала до 67 миллионов, а в 2019 она составляла уже 31 миллион.Майкл Джексон купил это ранчо в 1988 году и назвал "Неверленд" по аналогии с волшебным островом, на котором мальчики никогда не взрослеют, из истории про Питера Пена.Исполнитель превратил его с частный парк развлечений. Он построил на участке три железных дороги, установил колесо обозрения, пиратский корабль и американские горки.
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стиль жизни, музыка, новости культуры, майкл джексон, сша
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости.
Ранчо Майкла Джексона "Неверленд" было продано за 22 миллиона долларов, что на 78 миллионов дешевле изначальной стоимости, заявленной в 2016 году, сообщает
The Wall Street Journal.
Поместье площадью чуть более тысячи гектаров находится в США недалеко от Санта-Барбары. Его купил Рональд Беркл, миллиардер, который специализируются на слияниях и поглощениях на американских рынках.
В 2016 году особняк выставили на продажу за 100 миллионов долларов, на следующий год цена упала до 67 миллионов, а в 2019 она составляла уже 31 миллион.
Майкл Джексон купил это ранчо в 1988 году и назвал "Неверленд" по аналогии с волшебным островом, на котором мальчики никогда не взрослеют, из истории про Питера Пена.
Исполнитель превратил его с частный парк развлечений. Он построил на участке три железных дороги, установил колесо обозрения, пиратский корабль и американские горки.