Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201228/isaakievskiy-1591291723.html
В Исаакиевском соборе впервые отменили рождественские богослужения
В Исаакиевском соборе впервые отменили рождественские богослужения
Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" будет закрыт для посетителей с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T19:28
2020-12-28T19:28
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
исаакиевский собор
рождество христово
русская православная церковь
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154919/31/1549193145_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_0b4319526fbf9b7ccaa24b0eed522679.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" будет закрыт для посетителей с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, сообщили в пресс-службе музея."Собор будет закрыт с 30 декабря по 10 января. Церковные службы в этот период проводиться не будут. Они возобновятся с 11 января", - сообщил пресс-секретарь музея-памятника Игорь Стахеев.Он добавил, что отмена богослужений на Рождество в соборе произошла впервые за время его открытия.Эти меры были приняты в рамках постановления правительства Санкт-Петербурга "О мерах по противодействию распространения в новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге бары, кафе и рестораны в настоящее время работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/bogosluzheniya-1591269201.html
https://ria.ru/20201224/khramy--1590736480.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154919/31/1549193145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c68f1205aed9e1d711fdf0465d3bbdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, исаакиевский собор, рождество христово, русская православная церковь, санкт-петербург

В Исаакиевском соборе впервые отменили рождественские богослужения

19:28 28.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкИсаакиевский собор
Исаакиевский собор - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" будет закрыт для посетителей с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, сообщили в пресс-службе музея.
"Собор будет закрыт с 30 декабря по 10 января. Церковные службы в этот период проводиться не будут. Они возобновятся с 11 января", - сообщил пресс-секретарь музея-памятника Игорь Стахеев.
Он добавил, что отмена богослужений на Рождество в соборе произошла впервые за время его открытия.
Эти меры были приняты в рамках постановления правительства Санкт-Петербурга "О мерах по противодействию распространения в новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".
Храм накануне праздника Рождества Христова - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
Вчера, 17:28Религия и мировоззрение
Московские власти рассказали об организации рождественских богослужений
Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге бары, кафе и рестораны в настоящее время работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 13:24Религия и мировоззрение
Пандемия стала искушением для людей не ходить в храмы, считает патриарх
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыИсаакиевский соборРождество ХристовоРусская православная церковьСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
07:39Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года
07:22Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в 2020 году
07:17Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам
07:07Более половины россиян считают, что отечественный кинематограф стал лучше
07:00Названы лучшие Android-смартфоны
06:59Руководители Карабаха закроют свои страницы в Facebook
06:53Названы регионы, где промпредприятия не заботятся о загрязнении воздуха
06:50Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
06:46Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок
06:17Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания
06:06Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19
06:04Конкурс "Мисс Россия" перенесли на весну 2021 года
05:50Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику
04:42В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса
04:38Назван неочевидный симптом болезней сердца
04:23В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
04:11Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
03:41Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19
03:39"Альта" раскрыла тайну: как в СССР узнали о планах Гитлера начать войну
Лента новостейМолния