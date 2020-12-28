https://ria.ru/20201228/isaakievskiy-1591291723.html
В Исаакиевском соборе впервые отменили рождественские богослужения
В Исаакиевском соборе впервые отменили рождественские богослужения
Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" будет закрыт для посетителей с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T19:28
2020-12-28T19:28
2020-12-28T19:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" будет закрыт для посетителей с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, сообщили в пресс-службе музея."Собор будет закрыт с 30 декабря по 10 января. Церковные службы в этот период проводиться не будут. Они возобновятся с 11 января", - сообщил пресс-секретарь музея-памятника Игорь Стахеев.Он добавил, что отмена богослужений на Рождество в соборе произошла впервые за время его открытия.Эти меры были приняты в рамках постановления правительства Санкт-Петербурга "О мерах по противодействию распространения в новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге бары, кафе и рестораны в настоящее время работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/bogosluzheniya-1591269201.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, исаакиевский собор, рождество христово, русская православная церковь, санкт-петербург