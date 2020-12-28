https://ria.ru/20201228/inoagenty-1591259151.html
Минюст впервые включил физических лиц в список иноагентов
Минюст впервые включил физических лиц в список иноагентов
Министерство юстиции впервые включило физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:42
2020-12-28T16:42
2020-12-28T18:05
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
лев пономарев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министерство юстиции впервые включило физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов."Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр <...> включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна", — сообщается на сайте Минюста.В пятницу Совфед одобрил закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных в стране иностранными агентами. Теперь он поступит на подпись к президенту.Физические лица, получающие финансирование на политическую деятельность из-за рубежа, признаются иноагентами. Аналогичный статус могут получить и незарегистрированные политические НКО, которые финансируются из-за границы. Также иноагентом могут признать аккредитованных в России иностранных журналистов, если они будут заниматься деятельностью, связанной с функциями иноагента. СМИ должны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти — в первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии включили ее в документ.Согласно закону, иностранных агентов, не устранивших нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности. Документ предполагает уведомительный порядок учета иноагентов с занесением в соответствующий реестр. Их обяжут ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемых из-за рубежа средств и их расходовании.
https://ria.ru/20201225/inoagenty-1590907603.html
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РИА Новости
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), лев пономарев
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министерство юстиции
впервые включило физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов.
"Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации
в реестр <...> включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна", — сообщается на сайте
Минюста.
В пятницу Совфед одобрил закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных в стране иностранными агентами. Теперь он поступит на подпись к президенту.
Физические лица, получающие финансирование на политическую деятельность из-за рубежа, признаются иноагентами. Аналогичный статус могут получить и незарегистрированные политические НКО, которые финансируются из-за границы. Также иноагентом могут признать аккредитованных в России иностранных журналистов, если они будут заниматься деятельностью, связанной с функциями иноагента. СМИ должны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.
Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти — в первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии включили ее в документ.
Согласно закону, иностранных агентов, не устранивших нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности. Документ предполагает уведомительный порядок учета иноагентов с занесением в соответствующий реестр. Их обяжут ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемых из-за рубежа средств и их расходовании.