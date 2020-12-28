https://ria.ru/20201228/inoagenty-1591259151.html

Минюст впервые включил физических лиц в список иноагентов

Минюст впервые включил физических лиц в список иноагентов

Министерство юстиции впервые включило физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:42

2020-12-28T16:42

2020-12-28T18:05

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

лев пономарев

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министерство юстиции впервые включило физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов."Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр <...> включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна", — сообщается на сайте Минюста.В пятницу Совфед одобрил закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных в стране иностранными агентами. Теперь он поступит на подпись к президенту.Физические лица, получающие финансирование на политическую деятельность из-за рубежа, признаются иноагентами. Аналогичный статус могут получить и незарегистрированные политические НКО, которые финансируются из-за границы. Также иноагентом могут признать аккредитованных в России иностранных журналистов, если они будут заниматься деятельностью, связанной с функциями иноагента. СМИ должны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти — в первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии включили ее в документ.Согласно закону, иностранных агентов, не устранивших нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности. Документ предполагает уведомительный порядок учета иноагентов с занесением в соответствующий реестр. Их обяжут ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемых из-за рубежа средств и их расходовании.

https://ria.ru/20201225/inoagenty-1590907603.html

https://ria.ru/20201225/fbk-1590985640.html

россия

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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), лев пономарев