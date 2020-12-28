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Минюст впервые включил физических лиц в список иноагентов
Минюст впервые включил физических лиц в список иноагентов
Министерство юстиции впервые включило физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:42
2020-12-28T18:05
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
лев пономарев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министерство юстиции впервые включило физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов."Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр &lt;...&gt; включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна", — сообщается на сайте Минюста.В пятницу Совфед одобрил закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных в стране иностранными агентами. Теперь он поступит на подпись к президенту.Физические лица, получающие финансирование на политическую деятельность из-за рубежа, признаются иноагентами. Аналогичный статус могут получить и незарегистрированные политические НКО, которые финансируются из-за границы. Также иноагентом могут признать аккредитованных в России иностранных журналистов, если они будут заниматься деятельностью, связанной с функциями иноагента. СМИ должны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти — в первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии включили ее в документ.Согласно закону, иностранных агентов, не устранивших нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности. Документ предполагает уведомительный порядок учета иноагентов с занесением в соответствующий реестр. Их обяжут ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемых из-за рубежа средств и их расходовании.
https://ria.ru/20201225/inoagenty-1590907603.html
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), лев пономарев

Минюст впервые включил физических лиц в список иноагентов

16:42 28.12.2020 (обновлено: 18:05 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министерство юстиции впервые включило физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов.
"Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр <...> включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна", — сообщается на сайте Минюста.
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25 декабря, 13:33
Совфед одобрил наказание за сбор иноагентами данных о нацбезопасности
В пятницу Совфед одобрил закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных в стране иностранными агентами. Теперь он поступит на подпись к президенту.
Физические лица, получающие финансирование на политическую деятельность из-за рубежа, признаются иноагентами. Аналогичный статус могут получить и незарегистрированные политические НКО, которые финансируются из-за границы. Также иноагентом могут признать аккредитованных в России иностранных журналистов, если они будут заниматься деятельностью, связанной с функциями иноагента. СМИ должны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.
Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти — в первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии включили ее в документ.
Согласно закону, иностранных агентов, не устранивших нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности. Документ предполагает уведомительный порядок учета иноагентов с занесением в соответствующий реестр. Их обяжут ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемых из-за рубежа средств и их расходовании.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 18:57
ФБК отказали в исключении из реестра иноагентов
 
РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Лев Пономарев
 
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