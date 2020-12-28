https://ria.ru/20201228/inflyatsiya-1591202715.html

Набиуллина рассказала, почему россияне не верят в низкую инфляцию

Набиуллина рассказала, почему россияне не верят в низкую инфляцию

Россияне замечают цены на товары повседневного спроса и по ним судят, какая инфляция в стране, тогда как Росстат рассчитывает ее по большому кругу товаров и... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:31

2020-12-28T12:31

2020-12-28T12:31

эльвира набиуллина

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россияне замечают цены на товары повседневного спроса и по ним судят, какая инфляция в стране, тогда как Росстат рассчитывает ее по большому кругу товаров и услуг, и выходит, что она ниже в несколько раз, чем считают граждане, пояснила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.Тема инфляция была поднята в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым на канале RTVI. Музыкант и генеральный продюсер телеканала спросил Набиуллину, как получается, что официальные данные, свидетельствующие о низкой инфляции в стране, значительно расходятся с ощущениями россиян, для которых цены выросли "на 25%, на 30%"."Это постоянная проблема, потому что, когда Росстат публикует цифры инфляции, и мы, соответственно, говорим о том, какая инфляция, мало кто верит, что она такая маленькая. Все говорят о том, что личная инфляция больше", - указала глава ЦБ.Она заявила, что верит, как считает Росстат, но при этом "своя личная инфляция" у нее "другая, как и у многих". "Мы проводим опросы постоянно, как люди воспринимают инфляцию. Вот сейчас люди считают, что инфляция растет, выросла за год на 12%. Это в принципе уже много, это почти в три раза больше, чем дает Росстат", - рассказала глава регулятора.Она объяснила, почему так происходит: Росстат считает показатель инфляции по большому кругу товаров и услуг, которых больше 500. "Но там есть, например, не те товары, которые вы потребляете каждый день. Например, билеты на самолет. Вот они в этом году упали на двузначную цифру в цене, ну потому что люди не летают, в общем они упали в цене, это входит в индекс инфляции. Но вы этого не замечаете, вы замечаете то, что, когда вы пришли в магазин", - отметила Набиуллина.По ее словам, люди замечают цены на товары повседневного спроса и по ним судят, какая инфляция. "Если там цены растут быстро, им все равно что получается, что называется, средняя по больнице, по 500 товарам и услугам, и у них формируется ощущение, что на все растут цены", - заключила глава регулятора.По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ по итогам года ожидается в интервале 4,6-4,9%. По данным Росстата, с 15 по 21 декабря недельная инфляция третью неделю подряд держалась на уровне 0,2%, а с начала года потребительские цены выросли на 4,7%.

https://ria.ru/20201218/nabiullina-1589920151.html

https://ria.ru/20201225/inflyatsiya-1590889970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), экономика