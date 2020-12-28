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https://ria.ru/20201228/inflyatsiya-1591202715.html
Набиуллина рассказала, почему россияне не верят в низкую инфляцию
Набиуллина рассказала, почему россияне не верят в низкую инфляцию
Россияне замечают цены на товары повседневного спроса и по ним судят, какая инфляция в стране, тогда как Росстат рассчитывает ее по большому кругу товаров и... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:31
2020-12-28T12:31
эльвира набиуллина
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россияне замечают цены на товары повседневного спроса и по ним судят, какая инфляция в стране, тогда как Росстат рассчитывает ее по большому кругу товаров и услуг, и выходит, что она ниже в несколько раз, чем считают граждане, пояснила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.Тема инфляция была поднята в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым на канале RTVI. Музыкант и генеральный продюсер телеканала спросил Набиуллину, как получается, что официальные данные, свидетельствующие о низкой инфляции в стране, значительно расходятся с ощущениями россиян, для которых цены выросли "на 25%, на 30%"."Это постоянная проблема, потому что, когда Росстат публикует цифры инфляции, и мы, соответственно, говорим о том, какая инфляция, мало кто верит, что она такая маленькая. Все говорят о том, что личная инфляция больше", - указала глава ЦБ.Она заявила, что верит, как считает Росстат, но при этом "своя личная инфляция" у нее "другая, как и у многих". "Мы проводим опросы постоянно, как люди воспринимают инфляцию. Вот сейчас люди считают, что инфляция растет, выросла за год на 12%. Это в принципе уже много, это почти в три раза больше, чем дает Росстат", - рассказала глава регулятора.Она объяснила, почему так происходит: Росстат считает показатель инфляции по большому кругу товаров и услуг, которых больше 500. "Но там есть, например, не те товары, которые вы потребляете каждый день. Например, билеты на самолет. Вот они в этом году упали на двузначную цифру в цене, ну потому что люди не летают, в общем они упали в цене, это входит в индекс инфляции. Но вы этого не замечаете, вы замечаете то, что, когда вы пришли в магазин", - отметила Набиуллина.По ее словам, люди замечают цены на товары повседневного спроса и по ним судят, какая инфляция. "Если там цены растут быстро, им все равно что получается, что называется, средняя по больнице, по 500 товарам и услугам, и у них формируется ощущение, что на все растут цены", - заключила глава регулятора.По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ по итогам года ожидается в интервале 4,6-4,9%. По данным Росстата, с 15 по 21 декабря недельная инфляция третью неделю подряд держалась на уровне 0,2%, а с начала года потребительские цены выросли на 4,7%.
https://ria.ru/20201218/nabiullina-1589920151.html
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эльвира набиуллина, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина рассказала, почему россияне не верят в низкую инфляцию

12:31 28.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россияне замечают цены на товары повседневного спроса и по ним судят, какая инфляция в стране, тогда как Росстат рассчитывает ее по большому кругу товаров и услуг, и выходит, что она ниже в несколько раз, чем считают граждане, пояснила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
Тема инфляция была поднята в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым на канале RTVI. Музыкант и генеральный продюсер телеканала спросил Набиуллину, как получается, что официальные данные, свидетельствующие о низкой инфляции в стране, значительно расходятся с ощущениями россиян, для которых цены выросли "на 25%, на 30%".
"Это постоянная проблема, потому что, когда Росстат публикует цифры инфляции, и мы, соответственно, говорим о том, какая инфляция, мало кто верит, что она такая маленькая. Все говорят о том, что личная инфляция больше", - указала глава ЦБ.
Она заявила, что верит, как считает Росстат, но при этом "своя личная инфляция" у нее "другая, как и у многих". "Мы проводим опросы постоянно, как люди воспринимают инфляцию. Вот сейчас люди считают, что инфляция растет, выросла за год на 12%. Это в принципе уже много, это почти в три раза больше, чем дает Росстат", - рассказала глава регулятора.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 15:47
Набиуллина выступила против административных мер сдерживания инфляции
Она объяснила, почему так происходит: Росстат считает показатель инфляции по большому кругу товаров и услуг, которых больше 500. "Но там есть, например, не те товары, которые вы потребляете каждый день. Например, билеты на самолет. Вот они в этом году упали на двузначную цифру в цене, ну потому что люди не летают, в общем они упали в цене, это входит в индекс инфляции. Но вы этого не замечаете, вы замечаете то, что, когда вы пришли в магазин", - отметила Набиуллина.
По ее словам, люди замечают цены на товары повседневного спроса и по ним судят, какая инфляция. "Если там цены растут быстро, им все равно что получается, что называется, средняя по больнице, по 500 товарам и услугам, и у них формируется ощущение, что на все растут цены", - заключила глава регулятора.
По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ по итогам года ожидается в интервале 4,6-4,9%. По данным Росстата, с 15 по 21 декабря недельная инфляция третью неделю подряд держалась на уровне 0,2%, а с начала года потребительские цены выросли на 4,7%.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Эльвира НабиуллинаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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