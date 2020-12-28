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Распространение нового коронавируса
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Еще одна страна закроет границы из-за нового штамма коронавируса
Еще одна страна закроет границы из-за нового штамма коронавируса
Индонезия запретит с 1 по 14 января въезд в страну всем иностранным гражданам, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса, сообщает... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:55
2020-12-28T13:07
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Индонезия запретит с 1 по 14 января въезд в страну всем иностранным гражданам, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу МИД страны Ретно Марсуди.На прошлой неделе Индонезия запретила въезд в страну всем прибывающим из Великобритании, а также ужесточила правила для прибывающих из Европы и Австралии для сдерживания нового "британского" варианта COVID-19.Из-за ситуации с пандемией коронавируса власти Индонезии ранее запретили въезд в страну всем туристам, исключение было сделано для тех, кто приезжал в страну по работе. Новые правила будут применимы ко всем иностранным гражданам, кроме высокопоставленных чиновников.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, новости - туризм, новый штамм коронавируса в британии, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, ретно марсуди, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, европа, индонезия, в мире

Еще одна страна закроет границы из-за нового штамма коронавируса

12:55 28.12.2020 (обновлено: 13:07 28.12.2020)
 
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Depositphotos / Ugreen
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Индонезия запретит с 1 по 14 января въезд в страну всем иностранным гражданам, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу МИД страны Ретно Марсуди.
На прошлой неделе Индонезия запретила въезд в страну всем прибывающим из Великобритании, а также ужесточила правила для прибывающих из Европы и Австралии для сдерживания нового "британского" варианта COVID-19.
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Из-за ситуации с пандемией коронавируса власти Индонезии ранее запретили въезд в страну всем туристам, исключение было сделано для тех, кто приезжал в страну по работе. Новые правила будут применимы ко всем иностранным гражданам, кроме высокопоставленных чиновников.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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