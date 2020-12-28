https://ria.ru/20201228/granitsy-1591208540.html

Еще одна страна закроет границы из-за нового штамма коронавируса

Еще одна страна закроет границы из-за нового штамма коронавируса

Индонезия запретит с 1 по 14 января въезд в страну всем иностранным гражданам, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса, сообщает... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:55

2020-12-28T12:55

2020-12-28T13:07

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Индонезия запретит с 1 по 14 января въезд в страну всем иностранным гражданам, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу МИД страны Ретно Марсуди.На прошлой неделе Индонезия запретила въезд в страну всем прибывающим из Великобритании, а также ужесточила правила для прибывающих из Европы и Австралии для сдерживания нового "британского" варианта COVID-19.Из-за ситуации с пандемией коронавируса власти Индонезии ранее запретили въезд в страну всем туристам, исключение было сделано для тех, кто приезжал в страну по работе. Новые правила будут применимы ко всем иностранным гражданам, кроме высокопоставленных чиновников.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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