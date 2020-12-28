https://ria.ru/20201228/grachevskiy-1591192871.html
Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом
Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом
Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский сообщил, что он госпитализирован с коронавирусом в Городскую клиническую больницу №52. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T11:44
2020-12-28T11:44
2020-12-28T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский сообщил, что он госпитализирован с коронавирусом в Городскую клиническую больницу №52.Ранее Грачевский сообщил РИА Новости, что заразился коронавирусом и лечится дома. В прошлую среду он рассказал, что идет на поправку."Я в больнице №52. Новый год проведу здесь, лечусь", - сказал Грачевский РИА Новости.Борис Грачевский - режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/reinfektsiya-1590966903.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис грачевский, здоровье - общество, общество