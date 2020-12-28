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https://ria.ru/20201228/goroskop-1589300475.html
В чем встречать Новый год: советуют астрологи и стилисты
В чем встречать Новый год: советуют астрологи и стилисты
Предстоящий год по китайскому гороскопу находится под покровительством Белого металлического быка. И хотя он вступит в права лишь 12 февраля, задабривать это... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:00
2020-12-28T08:00
психология
счастье
астрология
новый год
мода
культура
стиль жизни
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Ольга Распопова, Галина Соколова. Предстоящий год по китайскому гороскопу находится под покровительством Белого металлического быка. И хотя он вступит в права лишь 12 февраля, задабривать это строптивое животное лучше заранее. Металлик, светлые благородные оттенки и блестки! Рассказываем, в чем еще встречать 2021-й, чтобы он был удачнее 2020-го.Цвета и фасоныАстролог Елена Елистратова напоминает, что Бык принадлежит стихии земли. Так что при выборе цвета наряда лучше отдавать предпочтение благородным бежевым, коричневым и терракотовым оттенкам, они привычны для этого животного, поэтому есть надежда на взаимность. И год тогда пройдет позитивно.Также в приоритете палитра летнего луга, который так любит Бык. А именно: хаки, оливковые цвета и приглушенные природные — например, нежно-желтый, персиковый.Что касается украшений, то в почете классические неброские модели с драгоценными камнями. "Лучше маленькие золотые гвоздики, чем массивная бижутерия, которую можно оставить на год Обезьяны", — говорит Елистратова.Стилист и автор телеграм-канала "Твой Фэшинобáль" Дмитрий Антюнин рекомендует обратить внимание на платья-комбинации: простые шелковые или расшитые пайетками или стразами. "Это всегда беспроигрышный вариант. А если будет прохладно, накиньте поверх платья бархатный пиджак", — отмечает он.Другой тренд — юбка с разрезом до бедра. "Она может быть прямая или расклешенная, в пол или чуть ниже колена, из букле или в пайетках. Главное — показать ногу", — уточняет Антюнин. Срифмовать юбку можно с футболкой или более актуальным кроп-топом.Для денег и любвиПо словам Елены Елистратовой, 2021-й можно встречать в нарядах металлического оттенка: например, в серебристом, розовом золоте или приглушенном золотом. "Бык оценит все цвета монет", — уверена астролог. Считается, что это поможет приманить деньги.Другая примета на удачу — надеть платье или костюм, который когда-то покупался для особого случая, но так и не пригодился. Бык помогает в незавершенных начинаниях. А еще он не любит шумных толп, поэтому астрологи советуют встречать Новый год в кругу семьи, в уютной и комфортной обстановке.Без леопардового и красногоБык по характеру простодушен — не одобряет вычурности, гипертрофированных деталей и прочих элементов кэмпа. А вот изысканная простота и элегантность будут к месту. "От красного цвета, естественно, тоже лучше отказаться: вы же не хотите раздразнить Быка на весь год", — говорит Елена Елистратова.Также астролог рекомендует отказаться от нарядов с леопардовым, змеиным и другими "хищными" принтами, хотя сейчас они в тренде. "Бык не захочет чувствовать себя под угрозой", — поясняет она.А любимый многими черный цвет лучше заменить темно-синим: он смотрится не менее выигрышно и эффектно.После карантина актуальны костюмы в бельевом стиле, но это вовсе не значит, что можно встречать Новый год в затрапезном виде: Бык все же оценит попытку нарядиться.Все перечисленные тренды — металлик, платья-комбинации, юбки с разрезами — легко интерпретируются и в ретроключе. Это позволяет устроить с друзьями или близкими вечеринку в стиле 80-х.
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РИА Новости
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96
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психология, счастье, астрология, новый год, мода, стиль жизни

В чем встречать Новый год: советуют астрологи и стилисты

08:00 28.12.2020
 
© AP Photo / Antonio Calanni/ Antonio Calanni/ Vianney Le CaerБелый
Белый - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© AP Photo / Antonio Calanni/ Antonio Calanni/ Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Ольга Распопова, Галина Соколова. Предстоящий год по китайскому гороскопу находится под покровительством Белого металлического быка. И хотя он вступит в права лишь 12 февраля, задабривать это строптивое животное лучше заранее. Металлик, светлые благородные оттенки и блестки! Рассказываем, в чем еще встречать 2021-й, чтобы он был удачнее 2020-го.

Цвета и фасоны

Астролог Елена Елистратова напоминает, что Бык принадлежит стихии земли. Так что при выборе цвета наряда лучше отдавать предпочтение благородным бежевым, коричневым и терракотовым оттенкам, они привычны для этого животного, поэтому есть надежда на взаимность. И год тогда пройдет позитивно.
© AP Photo / Frank Franklin II / John Minchillo / Vianney Le CaerБежевый
Бежевый - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Frank Franklin II / John Minchillo / Vianney Le Caer
Бежевый
Также в приоритете палитра летнего луга, который так любит Бык. А именно: хаки, оливковые цвета и приглушенные природные — например, нежно-желтый, персиковый.
© AP Photo / Kathy Willens/ John Minchillo/ Vianney Le CaerЗолото/оливковый
Золото/оливковый - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Kathy Willens/ John Minchillo/ Vianney Le Caer
Золото/оливковый
Что касается украшений, то в почете классические неброские модели с драгоценными камнями. "Лучше маленькие золотые гвоздики, чем массивная бижутерия, которую можно оставить на год Обезьяны", — говорит Елистратова.
Стилист и автор телеграм-канала "Твой Фэшинобáль" Дмитрий Антюнин рекомендует обратить внимание на платья-комбинации: простые шелковые или расшитые пайетками или стразами. "Это всегда беспроигрышный вариант. А если будет прохладно, накиньте поверх платья бархатный пиджак", — отмечает он.
© AP Photo / Domenico Stinellis / Antonio Calanni/ Antonio CalanniПерсиковый
Персиковый - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Domenico Stinellis / Antonio Calanni/ Antonio Calanni
Персиковый
Другой тренд — юбка с разрезом до бедра. "Она может быть прямая или расклешенная, в пол или чуть ниже колена, из букле или в пайетках. Главное — показать ногу", — уточняет Антюнин. Срифмовать юбку можно с футболкой или более актуальным кроп-топом.

Для денег и любви

По словам Елены Елистратовой, 2021-й можно встречать в нарядах металлического оттенка: например, в серебристом, розовом золоте или приглушенном золотом. "Бык оценит все цвета монет", — уверена астролог. Считается, что это поможет приманить деньги.
© AP Photo / Antonio Calanni/ Frank Franklin II/ Bebeto MatthewsMеталлик
Mеталлик - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Antonio Calanni/ Frank Franklin II/ Bebeto Matthews
Mеталлик

А вот чтобы наладить личную жизнь, выбирайте оттенки белого и серого. "Это особенно удачные цвета для тех, кто ждет позитивных изменений в любви и отношениях", — подчеркивает Елистратова.

Другая примета на удачу — надеть платье или костюм, который когда-то покупался для особого случая, но так и не пригодился. Бык помогает в незавершенных начинаниях. А еще он не любит шумных толп, поэтому астрологи советуют встречать Новый год в кругу семьи, в уютной и комфортной обстановке.
© AP Photo / Antonio Calanni/ Antonio Calanni/ Vianney Le CaerБелый
Белый
1 из 2
Белый
© AP Photo / Antonio Calanni/ Antonio Calanni/ Vianney Le Caer
© AP Photo / Antonio Calanni/ Vianney Le CaerСерый
Серый
2 из 2
Серый
© AP Photo / Antonio Calanni/ Vianney Le Caer
1 из 2
Белый
© AP Photo / Antonio Calanni/ Antonio Calanni/ Vianney Le Caer
2 из 2
Серый
© AP Photo / Antonio Calanni/ Vianney Le Caer

Без леопардового и красного

Бык по характеру простодушен — не одобряет вычурности, гипертрофированных деталей и прочих элементов кэмпа. А вот изысканная простота и элегантность будут к месту. "От красного цвета, естественно, тоже лучше отказаться: вы же не хотите раздразнить Быка на весь год", — говорит Елена Елистратова.
© AP Photo / John MinchilloМодель на показе Brandon Maxwell
Модель на показе Brandon Maxwell
1 из 3
Модель на показе Brandon Maxwell
© AP Photo / John Minchillo
© AP Photo / John MinchilloМодель на показе Monse
Модель на показе Monse
2 из 3
Модель на показе Monse
© AP Photo / John Minchillo
© AP Photo / John MinchilloМодель на показе Christian Siriano
Модель на показе Christian Siriano
3 из 3
Модель на показе Christian Siriano
© AP Photo / John Minchillo
1 из 3
Модель на показе Brandon Maxwell
© AP Photo / John Minchillo
2 из 3
Модель на показе Monse
© AP Photo / John Minchillo
3 из 3
Модель на показе Christian Siriano
© AP Photo / John Minchillo
Также астролог рекомендует отказаться от нарядов с леопардовым, змеиным и другими "хищными" принтами, хотя сейчас они в тренде. "Бык не захочет чувствовать себя под угрозой", — поясняет она.
А любимый многими черный цвет лучше заменить темно-синим: он смотрится не менее выигрышно и эффектно.
© AP Photo / Vianney Le CaerСиний
Синий - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Vianney Le Caer
Синий
После карантина актуальны костюмы в бельевом стиле, но это вовсе не значит, что можно встречать Новый год в затрапезном виде: Бык все же оценит попытку нарядиться.
Все перечисленные тренды — металлик, платья-комбинации, юбки с разрезами — легко интерпретируются и в ретроключе. Это позволяет устроить с друзьями или близкими вечеринку в стиле 80-х.
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