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Названы самые популярные города России у туристов с детьми
Названы самые популярные города России у туристов с детьми
Специалисты российского сервиса бронирования жилья составили рейтинг самых популярных для отдыха с детьми российских городов, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:08
2020-12-28T16:08
2020-12-28T16:08
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Специалисты российского сервиса бронирования жилья составили рейтинг самых популярных для отдыха с детьми российских городов, сообщает Tvil.ru.В него вошли Ялта, Сочи, Севастополь, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тула и Нижний Новгород. Также выросла востребованность Углича, Егорьевска и Кирова. При этом Москва уже не попала в первую десятку, она заняла 12 место (в прошлом году было четвертое).Стоимость отдыха с детьми в России колеблется от 2600 рублей за сутки (в Туле) до 5500 рублей (в Екатеринбурге).
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Специалисты российского сервиса бронирования жилья составили рейтинг самых популярных для отдыха с детьми российских городов, сообщает Tvil.ru.
В него вошли Ялта, Сочи, Севастополь, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тула и Нижний Новгород. Также выросла востребованность Углича, Егорьевска и Кирова.
При этом Москва уже не попала в первую десятку, она заняла 12 место (в прошлом году было четвертое).
Стоимость отдыха с детьми в России колеблется от 2600 рублей за сутки (в Туле) до 5500 рублей (в Екатеринбурге).