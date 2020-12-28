https://ria.ru/20201228/goroda-1591248262.html

Названы самые популярные города России у туристов с детьми

Названы самые популярные города России у туристов с детьми

Специалисты российского сервиса бронирования жилья составили рейтинг самых популярных для отдыха с детьми российских городов, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:08

2020-12-28T16:08

2020-12-28T16:08

туризм

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нижний новгород

севастополь

дети

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Специалисты российского сервиса бронирования жилья составили рейтинг самых популярных для отдыха с детьми российских городов, сообщает Tvil.ru.В него вошли Ялта, Сочи, Севастополь, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тула и Нижний Новгород. Также выросла востребованность Углича, Егорьевска и Кирова. При этом Москва уже не попала в первую десятку, она заняла 12 место (в прошлом году было четвертое).Стоимость отдыха с детьми в России колеблется от 2600 рублей за сутки (в Туле) до 5500 рублей (в Екатеринбурге).

https://ria.ru/20201227/moroz-1590713725.html

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нижний новгород

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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