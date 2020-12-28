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Названы самые популярные города России у туристов с детьми
Названы самые популярные города России у туристов с детьми
Специалисты российского сервиса бронирования жилья составили рейтинг самых популярных для отдыха с детьми российских городов, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:08
2020-12-28T16:08
туризм
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новости - туризм
нижний новгород
севастополь
дети
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Специалисты российского сервиса бронирования жилья составили рейтинг самых популярных для отдыха с детьми российских городов, сообщает Tvil.ru.В него вошли Ялта, Сочи, Севастополь, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тула и Нижний Новгород. Также выросла востребованность Углича, Егорьевска и Кирова. При этом Москва уже не попала в первую десятку, она заняла 12 место (в прошлом году было четвертое).Стоимость отдыха с детьми в России колеблется от 2600 рублей за сутки (в Туле) до 5500 рублей (в Екатеринбурге).
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россия, туризм, города, туристы, новости - туризм, нижний новгород, севастополь, дети

Названы самые популярные города России у туристов с детьми

16:08 28.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком гуляют по набережной Ялты
Женщина с ребенком гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Специалисты российского сервиса бронирования жилья составили рейтинг самых популярных для отдыха с детьми российских городов, сообщает Tvil.ru.
В него вошли Ялта, Сочи, Севастополь, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тула и Нижний Новгород. Также выросла востребованность Углича, Егорьевска и Кирова.
При этом Москва уже не попала в первую десятку, она заняла 12 место (в прошлом году было четвертое).
Стоимость отдыха с детьми в России колеблется от 2600 рублей за сутки (в Туле) до 5500 рублей (в Екатеринбурге).
Дед Мороз из Великого Устюга во время праздника в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В.Маяковского Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря, 08:00Туризм
С ним приходит Новый год! Хорошо ли вы знакомы с Дедом Морозом
 
ТуризмРоссияТуризмГородатуристыНовости - ТуризмНижний НовгородСевастопольДети
 
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