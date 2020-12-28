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Россияне назвали героев 2020 года
Россияне назвали героев 2020 года
Россияне назвали героями 2020 года врачей и медицинских работников, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:56
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россия
вциом
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россияне назвали героями 2020 года врачей и медицинских работников, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Отмечается, что главными антигероями респонденты назвали спекулянтов, повышающих цены на лекарства или устраивающих их искусственный дефицит (44%), а также паникеров, представляющих ситуацию хуже, чем она есть, и распространяющих панику (30%), политиков, строящих карьеру на критике мер, предпринимаемых против распространения коронавируса (21%), COVID-диссидентов, отрицающих существование пандемии коронавируса и игнорирующих санитарные правила и запреты (19%) и руководителей городов или регионов, не сумевших справиться с распространением коронавируса (11%).В целом, описывая героя этого года, россияне в первую очередь отметили такие качества, как честность, порядочность и справедливость (13%). Кроме этого, они выбирали врачей и учителей (9%), активных, коммуникабельных и храбрых (по 8% соответственно), образованных (7%), патриотов страны и доброжелательных (по 6% соответственно).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в 24 декабря. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, вциом, общество

Россияне назвали героев 2020 года

14:56 28.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники коронавирусного госпиталя, расположенного в корпусах Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича
Медицинские сотрудники коронавирусного госпиталя, расположенного в корпусах Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россияне назвали героями 2020 года врачей и медицинских работников, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, при выборе героя 2020 года граждане чаще всего отмечали врачей и медицинских работников (55%), на втором месте расположились сотрудники МЧС, спасающие попавших в чрезвычайные ситуации (31%), на третьем - ученые-вирусологи, разработчики вакцины (22%). Также опрошенные выбирали военнослужащих в горячих точках (20%), учителей (16%), волонтеров и соцработников (15%).

Отмечается, что главными антигероями респонденты назвали спекулянтов, повышающих цены на лекарства или устраивающих их искусственный дефицит (44%), а также паникеров, представляющих ситуацию хуже, чем она есть, и распространяющих панику (30%), политиков, строящих карьеру на критике мер, предпринимаемых против распространения коронавируса (21%), COVID-диссидентов, отрицающих существование пандемии коронавируса и игнорирующих санитарные правила и запреты (19%) и руководителей городов или регионов, не сумевших справиться с распространением коронавируса (11%).
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В целом, описывая героя этого года, россияне в первую очередь отметили такие качества, как честность, порядочность и справедливость (13%). Кроме этого, они выбирали врачей и учителей (9%), активных, коммуникабельных и храбрых (по 8% соответственно), образованных (7%), патриотов страны и доброжелательных (по 6% соответственно).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в 24 декабря. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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