https://ria.ru/20201228/geroi-1591232516.html

Россияне назвали героев 2020 года

Россияне назвали героев 2020 года

Россияне назвали героями 2020 года врачей и медицинских работников, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:56

2020-12-28T14:56

2020-12-28T14:56

россия

вциом

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россияне назвали героями 2020 года врачей и медицинских работников, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Отмечается, что главными антигероями респонденты назвали спекулянтов, повышающих цены на лекарства или устраивающих их искусственный дефицит (44%), а также паникеров, представляющих ситуацию хуже, чем она есть, и распространяющих панику (30%), политиков, строящих карьеру на критике мер, предпринимаемых против распространения коронавируса (21%), COVID-диссидентов, отрицающих существование пандемии коронавируса и игнорирующих санитарные правила и запреты (19%) и руководителей городов или регионов, не сумевших справиться с распространением коронавируса (11%).В целом, описывая героя этого года, россияне в первую очередь отметили такие качества, как честность, порядочность и справедливость (13%). Кроме этого, они выбирали врачей и учителей (9%), активных, коммуникабельных и храбрых (по 8% соответственно), образованных (7%), патриотов страны и доброжелательных (по 6% соответственно).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в 24 декабря. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20201226/tseli-1591014220.html

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россия, вциом, общество